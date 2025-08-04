“Amadeus si ferma sul Nove”. Le indiscrezioni sul futuro del conduttore

Ancora colpi di scena sul futuro lavorativo di Amadeus. Dopo il suo addio in Rai, il conduttore – ed ex direttore artistico del Festival di Sanremo – ha sperimentato nuove esperienze su Discovery, affrontando anche una sfida in Mediaset in qualità di giudice del talent Amici insieme a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. In realtà, da quando è uscito di scena dal palinsesto pubblico non ha ottenuto il successo sperato, anche se ora ha in programma nuovi contenuti televisivi per il prossimo autunno. Si pensa ad esempio al game show dell’access prime time The Cage – Prendi e scappa, ma anche alla nuova edizione in prima serata de La Corrida.

Amadeus e il suo futuro sul Nove

Il portale di news Affaritaliani ha fatto sapere che il conduttore potrebbe restare sul Nove per tutto l’autunno con il suo access, che continuerà a registrare fino a novembre, ma soprattutto con la nuova serie della Corrida. Le indiscrezioni dicono però che questa sua esperienza con Discovery potrebbe terminare nel mese di dicembre 2025. “Sempre secondo quanto si dice, qualche amico molto vicino a lui gli consiglia di restare fermo per un anno…“, si legge in rete. Un periodo di pausa che potrebbe servire al presentatore a ricaricare le energie e a fare chiarezza sul proprio futuro lavorativo. Sarebbe quindi un anno sabbatico di riflessione e di pausa, com’è stato vociferato dallo stesso portale di notizie.

Si pensa tra l’altro che il marito di Giovanna Civitillo potrebbe tentare una trattativa per tornare in Rai o Mediaset, anche se entrambe le aziende si sarebbero tirate indietro comunicando di non essere interessate ad averlo in squadra con loro. “Rai e Mediaset hanno detto che per il momento non hanno intenzione di avvalersi della sua opera” – si legge su Affaritaliani.it – “ma come si dice, il tempo medica le ferite…”.

Gli ascolti tv su Nove

La prima annata di Amadeus su Discovery è terminata e, in modo inaspettata, il conduttore sta registrando una piccola risalita nei dati Auditel. Il programma Chissà chi è ha infatti avuto un flop, mentre La Corrida ha ottenuto numeri incoraggianti. C’è però stato un calo per il talent Like a Star in prima serata e per The Cage – Prendi e Scappa in access prime time. La scorsa domenica 27 luglio la replica de La Corrida ha però raggiunto il 4,8% di share con un ascolto medio di 620.000 spettatori. Il giornalista Giuseppe Candella ha fatto notare: “La strada è in salita ma qualcosa si muove”.