No, Amadeus non ha accettato un profumatissimo accordo economico per altre due edizioni di Sanremo, coem da indiscrezione pubblicata da Italia Oggi: lo fa sapere Rai con una nota ufficiale diffusa nella tarda mattinata che fa riferimento proprio ai rumors diffusi dal quotidiano.

“Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate”

si legge nella nota breve e alquanto perentoria. Poco dopo è arrivata un’ulteriore precisazione tramite ANSA, che ha ‘intercettato’ l’AD Roberto Sergio a Viale Mazzini.

“La notizia sull’accordo tra la Rai e Amadeus per Sanremo è totalmente falsa. È grave che simili notizie vengano date avventatamente e senza adeguate verifiche, rischiando di arrecare un danno gravissimo all’azienda”

ha dichiarato l’AD.

Confermato il no di Amadeus a Sanremo

Del resto di un no reiterato, confermato, ribadito aveva parlato lo stesso Amadeus non più tardi di qualche giorno fa quando fu interpellato in diretta da Fiorello a Viva Rai 2 per commentare il retroscena del nostro HIT in merito all’incontro avuto con i vertici di Viale Mazzini.

Un incontro che Amadeus non esitò a confermare, ribadendo però di non avere intenzione di proseguire la sua esperienza come direttore artistico e conduttore di Sanremo (almeno per il momento, ovvero non prima di un po’ di pausa dopo i 5 anni di fila portati a casa con successo). Fu l’occasione, però, per tornare sull’idea di un prime time con Fiorello, tanto desiderato dall’AD Roberto Sergio.

Qual era la notizia circolata su Amadeus?

Come detto, Italia Oggi aveva lanciato come ‘anticipazione’ il raggiunto accordo tra Amadeus e la Rai per altri due anni a Sanremo, per la continuazione di Affari Tuoi e il ritorno di Soliti Ignoti e per un varietà con Fiorello su Rai 1. A sbloccare la situazione sarebbe stata “una maxi offerta economica” capace di far tornare Ama sui suoi passi dopo ormai mesi di no ribaditi in ogni occasione utile.

Certo, mai dire mai nella vita e immaginiamo che un nuovo mandato di Amadeus sarebbe una gioia per Viale Mazzini, ma la partita per il prossimo direttore artistico e conduttore di Sanremo è ancora aperta. E non è la sola partita di rilievo che si gioca nella tv italiana. Mancano 11 mesi a Sanremo 2025. C’è anche altro. Ma come dice sempre Fiorello, però, il punto di ‘non ritorno’ sarà ad Agosto, quando gli Amarello si ritroveranno per le vacanze: potrebbe essere quello il ‘momento della nostalgia’ per Amadeus, che però questa volta potrebbe essere ‘colmato’ da un altro progetto con l’amico di sempre. Vedremo.