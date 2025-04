Amadeus lancia un nuovo talent: in giuria Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale

Amadeus sta continuando con i suoi tanti progetti e ha in serbo per il futuro un nuovissimo talent show. Oltre alla sua partecipazione al programma artistico Amici di Maria De Filippi, il conduttore non smette di credere nel potere della musica e di aiutare i giovani sognatori ad avere un’opportunità nell’ambito musicale. Per questo motivo, è stato lanciato di recente un nuovissimo talent show, che sarà trasmesso sul palinsesto Nove e che sarà in grado di far lanciare gli artisti emergenti nell’ambito musicale.

Ad accompagnare il conduttore in questa avventura ci saranno i tre giurati Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. Quest’ultima è reduce della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, durante il quale ha presentato il brano inedito Anema e core, con cui è entrata di diritto nella playlist del famoso game show Affari Tuoi di Rai 1.

Date, cast, allievi: tutto sul nuovo talent di Amadeus

Dopo l’addio alla Rai, l’ex direttore artistico di Sanremo non si è fermato un attimo e ha messo in atto una serie di progetti televisivi che hanno continuato a riscuotere grande successo sul piccolo schermo. Dopo la sua presenza – in qualità di giurato – nel talent Amici – Amadeus ha infatti da poco annunciato l’inizio di un nuovo talent show che verrà mandato in onda sul Nove nel mese di maggio, e che si chiamerà Like a Star. Nel corso della trasmissione ci saranno persone comuni ma talentose che si trasformeranno in alcune delle più grandi icone musicali, al fine di vincere un premio in denaro e vivere così il loro più grande sogno.

Amadeus ha quindi scelto una giuria fissa, il cui compito è proprio quello di decidere il miglior cantante di ciascuna puntata e farlo così arrivare alla finale. Nella prima edizione ci saranno quindi Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale, tre personaggi molto noti del panorama musicale e che continuano ogni giorno a catturare l’attenzione degli italiani con la loro arte. Il programma si svilupperà inoltre in 8 puntate, di cui 7 saranno eliminatorie e 1 decreterà invece il vincitore di tutta l’edizione.

Quanto guadagnerà il vincitore di Like a Star

In ciascuno degli episodi si sfideranno inoltre alcuni team “tematici“, che porteranno in scena lo stesso artista con l’obiettivo di ottenere i voti dei giurati e anche del pubblico presente in studio. L’artista che si aggiudicherà la vittoria finale potrà ricevere un premio pari a 50.000 euro. A tal proposito, Amadeus ha dichiarato che il talento dei partecipanti non è in realtà solo quello di saper cantare ma anche quello di interpretare un loro idolo.

“Hanno una vita normale” – ha continuato lui – “la musica li accompagna da sempre e sognano di diventare, per una sera, come una stella“. Non si tratta quindi di imitatori ma di persone che vogliono omaggiare i loro personaggi artistici preferiti. L’imitazione non sarà quindi solo nella voce ma anche nel look e nelle movenze.