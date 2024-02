Amadeus: “Jalisse a Sanremo 2024? Non ne so niente”. Ma è nel piano di produzione delle prove di oggi (Foto Retroscena TvBlog)

Nel corso della conferenza stampa odierna di Sanremo 2024 (qui tutte le dichiarazioni), è stata posta una domanda ad Amadeus in merito al retroscena che abbiamo pubblicato oggi su TvBlog. Ci saranno i Jalisse al Festival? Il direttore artistico e conduttore ha risposto affermando di non sapere nulla (accanto a lui, invece, Lorella Cuccarini ha spiegato che il duo canoro si trova già nella cittadina ligure e prenderà parte alla serata finale, quella di domani).

In primis ne prendiamo atto. Successivamente ci permettiamo di aggiungere una domanda, rivolta sempre ad Amadeus: è possibile che un direttore artistico e conduttore del suo calibro, sempre molto attento ai dettagli, non sia a conoscenza del piano di produzione delle prove di oggi del Festival di Sanremo al teatro Ariston? Considerando la sua professionalità e precisione, dubitiamo fortemente. Lo chiediamo perché in quel documento – che proponiamo in esclusiva nel tweet qui sotto – il nome dei Jalisse compare.

Un chiarimento sulla questione #Jalisse.

Amadeus non è a conoscenza del piano di produzione e prove di #Sanremo2024? pic.twitter.com/bDuwYowUfQ — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) February 9, 2024

E dunque, da parte di Amadeus trattasi di umana dimenticanza o di furba omissione (diciamo, bugia bianca) per provare a salvaguardare l’effetto sorpresa dello sketch che vedrà protagonisti insieme a Fiorello i cantanti di Fiumi di parole da 27 anni esclusi dalla kermesse? Tutto assolutamente legittimo, per carità, ma – e siamo ad un’altra domanda, che viziaccio questo dei giornalisti! – nel 2024 ha ancora senso portare avanti questo tipo di giochini comunicativi?