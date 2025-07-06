Amadeus: età, carriera, vita privata e curiosità

Tra i conduttori più amati della televisione italiana, Amadeus è nato nel 1984 a Ravenna, da Antonella e Corrado Sebastiani. Il conduttore è cresciuto in una famiglia di grandi appassionati di equitazione, dato che il papà era un cavaliere provetto, così come il fratello e lo zio. All’età di 6 anni si è invece trasferito con la famiglia a Verona, città in cui il padre ha lavorato per un circolo ippico veronese con la qualifica di Istruttore Federale di III Livello e Istruttore Specializzato nella sezione scuola cavalli e agonistica cavalli. A 7 anni, il piccolo Amadeus si è ammalato gravemente di nefrite ed è stato ricoverato per due mesi nell’Ospedale di Bussolengo. Un problema di salute – questo – che si è fortunatamente risolto.

Da giovanissimo si è invece iscritto all’Istituto Agrario ma, dopo essere stato bocciato, ha deciso di passare all’Istituto Tecnico per geometri. All’età di 17 anni, dopo aver accompagnato un amico a fare un provino a Blu Radio Star, piccola emittente del quartiere Borgo Venezia, ha ottenuto il suo primo lavoro da disc jokey. Da quel momento, ha iniziato a lavorare nei bar e nelle discoteche come Dj, prestando in seguito servizio militare a San Giorgio a Cremano (NA) come marconista.

L’esordio in radio e il successo in Mediaset

Nella città di Verona, Amadeus ha iniziato a frequentare la radio locale Radio Verona e, dal 1984 al 1986, Radio Blu di Villafranca. Nel 1985 ha consegnato al patron del Festivalbar Vittorio Salvetti una cassetta con un suo provino, e proprio lui lo ha portato all’Arena di Verona e lo ha messo in contatto con Claudio Cecchetto. Il giorno successivo, negli studi di Radio Blu, ha quindi registrato un nastrino demo e lo ha spedito proprio a Cecchetto. Quest’ultimo ha deciso di dargli una possibilità e nel 1986 gli ha offerto di debuttare su Radio Deejay, dove ha lavorato con alcuni dei suoi più grandi amici come Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini.

Nel successivo biennio è quindi stato uno degli speaker di punta di Radio Capital Music Network, dove ha condotto vari programmi. Nel 1988 Amadeus ha messo piede per la prima volta in tv, e ha partecipato a 1,2,3 Jovanotti su Italia 1. In seguito ha condotto diversi programmi Mediaset come Deejay Television e Deejay Beach. Nel 1993 ha invece presentato il Festivalbar e molte altre trasmissioni del palinsesto. Nel 1996 Amadeus è infatti arrivato al timone di Buona Domenica, che ha condotto insieme a Lorella Cuccarini. Sempre con lei è stato al timone del talent Campioni di ballo, che ha ottenuto un buon successo nel piccolo schermo. Poi ci sono stati il programma Il Quizzone, la prima edizione di Matricole e Meteore.

L’approdo in Rai e la conduzione del preserale

Il suo arrivo in Rai è avvenuto nel 1999, quando Amadeus ha condotto in prima serata su Rai 2 Festa di classe. Si sono così susseguiti molti altri programmi come Domenica In, In bocca al lupo!, Quiz Show, Stasera pago io ma soprattutto L’Eredità, ideato da lui stesso con Stefano Santucci e in onda su Rai 1 nella fascia pre-serale. Questo programma ha avuto subito un successo grandissimo ed è riuscito a raggiungere più di otto milioni di telespettatori. Nel 2006 è quindi stato ufficializzato il passaggio dalla Ra a Mediaset con un contratto milionario inizialmente della durata di due anni. Dopo un altro breve ritorno in Mediaset, Amadeus è nuovamente approdato in Rai, dove ha condotto molte altre trasmissioni come Mezzogiorno in famiglia, Cuore di mamma, Venice Music Awards e così via.

Nel 2017 ha inoltre esordito nell’access prime time di Rai 1 con il game show Soliti Ignoti – Il Ritorno, presentando in seguito anche Reazione a Catena – L’intesa vincente.

Il successo del Festival di Sanremo

Nel 2019 Amadeus è diventato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ed è rimasto al timone della famosa kermesse musicale per ben cinque anni. In tutto questo periodo, il conduttore ha continuato anche la sua normale attività televisiva: dal 2020 ha infatti condotto una nuova edizione dei Soliti Ignoti, introducendo alcune novità nel gioco. Inoltre è stato al timone di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 all’Arena di Verona, dove sono state riproposte le canzoni più rappresentative di quei decenni. Il suo volto è stato anche associato al programma Affari Tuoi, di cui ha condotto anche lo speciale Affari Tuoi – Formato Famiglia insieme alla moglie Giovanna Civitillo. Nel 2024 ha presentato il suo ultimo Festival di Sanremo, affiancato da Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello, e raggiungendo una media del 65% di share, il più alto dal 1995.

L’addio alla Rai e l’approdo a Warner Bros Discovery

Proprio dopo la fine del Festival di Sanremo 2024, la Rai e Amadeus annunciano la fine del loro rapporto di collaborazione. Il conduttore ha annunciato – tre giorni dopo – il suo approdo a Warner Bros Discovery, con cui ha firmato un contratto della durata di quattro anni e che ha previsto la conduzione di programmi sul Nove. In questi mesi ha così condotto diverse trasmissioni come Suzuki Music Party, Chissà chi è, La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. Nel 2025 è tornato anche nel palinsesto Mediaset per partecipare al talent show Amici di Maria De Filippi in qualità di giurato, insieme a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Sempre sul Nove, a maggio inizierà il nuovo talent show Like a Star.

La vita privata di Amadeus

Il conduttore è stato sposato – dal 1993 al 2007 – con Marisa Di Martina, da cui ha avuto la primogenita Alice Vittoria che è nata nel 1997. Proprio durante la sua conduzione de L’Eredità, ha conosciuto la ballerina Giovanna Civitillo con cui ha iniziato nel 2003 una relazione. I due hanno messo al mondo il figlio José nel 2009, e poco tempo dopo si sono sposati con rito civile.