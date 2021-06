Amadeus e Simona Ventura: lavori in corso per l’autunno

Su Amadeus abbiamo già detto. Il conduttore dei Soliti ignoti nella prossima stagione tv avrà due appuntamenti importantissimi per la sua carriera televisiva: Sanremo ed Eurovision, due appuntamenti che da soli valgono una stagione (oltre agli “Happy days” celebrati all’Arena di Verona). Di entrambe le faccende si sta discutendo in queste settimane e se ne discuterà ancora molto perchè i due files non verranno aperti durante la presentazione dei palinsesti Rai della settimana prossima. Una presentazione che rischia di essere una mera passerella di intenzioni e volontà degli attuali dirigenti della televisione pubblica, mixata a ciò che c’è da tanto tempo in onda sui teleschermi della televisione di Stato.

Se infatti sul fronte dei volti negli ultimi anni ci sono state parziali novità e l’esempio che ci viene in mente è quello del pomeriggio della prima rete che ha ripreso fiato proprio durante l’ultima stagione tv, non altrettanto possiamo dire sul fronte dei titoli. Abbiamo rivisto, magari dopo una riverniciata, mood già esistenti che vanno dalla “cucina applicata” al mezzogiorno, ai sempre eterni programmi di infotainment che ormai sono diventati la spina dorsale della nostra tv di oggi, fino a prime serate da usato sicuro, con alcuni titoli nuovi che hanno parzialmente superato l’esame del pubblico. Tornando però al conduttore principe di Rai1, Amadeus, pare che nella prossima stagione tv, come spifferato da alcuni siti web, non si fermi alla conduzione dei programmi di cui sopra, ma voglia pure rinfrescare la facciata di un format celebre della Rai1 del mitico Fabrizio Del Noce, ovvero quell’Affari tuoi che ai tempi di Paolo Bonolis diede sonore legnate a Striscia la notizia, allora molto più forte di adesso, Striscia per altro che nel prossimo autunno dovrebbe avere due nuovi “banconisti” ovvero Alessandro Siani e Vanessa Incontrada (chiusura contratto permettendo).

Amadeus ha sperimentato in questi ultimi giorni una variazione sul tema di Affari tuoi registrando un numero zero. Sarà un Affari tuoi family, ovvero il concorrente giocherà con i pacchi custoditi da familiari e parenti. Niente quindi sposi e vip, ma una versione più intima (nel senso parentale del termine) per un game che dopo le feste natalizie potrebbe occupare lo slot dell’access prime time di Rai1, per far riposare un pochino Soliti ignoti, formato pure questo nato nella Rai1 di Fabrizio Del Noce e che quest’anno ha spopolato.

Il numero zero di cui sopra è solo il primo step di un percorso lungo e tortuoso che potrebbe, sottolineiamo potrebbe riportare in onda questo gioco a premi prodotto dalla medesima società che si occupa dei Soliti ignoti, ovvero la Endemol Shine Italy. Nel numero zero in oggetto ha preso parte anche la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, che ha in qualche modo fatto da supporter alle famiglie, ma sul cui ruolo si starebbe ragionando.

Vedremo dunque gli aggiustamenti prossimi venturi di questa nuova versione di Affari tuoi. Passando a Simona Ventura invece pare che per l’ex conduttrice dell’Isola dei famosi torni l’appuntamento nel mezzogiorno domenicale di Rai2 con un nuovo programma che la vedrà in coppia con Paola Perego. La trasmissione è ancora tutta in fase di studio, ma si starebbe pensando ad un caldo talk show domenicale che ricordi un pochino le atmosfere di Domenica in, sopratutto le prime Domeniche in.

Tutto però è in una fase di studio, quindi è molto probabile che delle due faccende non si parli durante la presentazione prossima ventura dei palinsesti Rai in programma la prossima settimana. Questo è lo stato attuale dell’arte.