Aloia sostituito a Ballando con le Stelle: chi è il ballerino Filippo Zara

Non è uno dei Maestri permanenti di questa edizione di Ballando con le Stelle, ma è ormai un nome ben conosciuto tra le ballerine e i ballerini che hanno calcato la pista del celebre show di Milly Carlucci. Toccherà ora a lui sostituire Carlo Aloia, bloccato da un infortunio, in un’edizione molto sfortunata.

Il suo arrivo nella trasmissione in qualità di sostituto di Carlo Aloia, che ha dovuto fermarsi a causa di un infortunio, rappresenta un’ulteriore occasione per questo professionista di mettere in mostra la sua maestria, anche se le sue partecipazioni passate al programma sono già state ricche di successi.

Ecco chi sostituisce Carlo Aloia

Originario di Amelia, in provincia di Terni, Filippo Zara ha costruito la sua carriera come danzatore sportivo a livello internazionale, specializzandosi nelle discipline Standard e Latino Americane. Con un impegno rigoroso e una tecnica impeccabile, è riuscito a farsi apprezzare dalla World DanceSport Federation (WDSF), l’ente che regola le competizioni di danza sportiva a livello mondiale. La sua esperienza nelle competizioni di alto livello, dove la pressione e le aspettative sono altissime, ha formato il suo carattere e il suo approccio alla danza, che mira sempre all’eccellenza.

Dopo anni di gare, Zara ha deciso di ritirarsi dal circuito agonistico, per dedicarsi all’insegnamento e alla performance. Nonostante ciò, nel 2022 ha vinto una stagione di Dance with me Albania, il format albanese simile a Ballando con le Stelle, dove ha affiancato la cantante macedone Adelina Tahiri.

La pista di Ballando con le Stelle non è un ambiente nuovo per Filippo Zara. Oltre a essere stato chiamato a sostituire Carlo Aloia per l’episodio dell’8 novembre 2025, Zara ha già avuto modo di far parte dello spin-off Sognando… Ballando con le Stelle, dove ha gareggiato al fianco della concorrente Janiya Mami in una competizione dedicata alla ricerca di nuovi talenti.

Nel corso della sua carriera, Zara ha avuto l’onore di ballare con alcune delle figure più amate del panorama televisivo e musicale italiano, da Arisa a Amanda Lear, passando per Cristina D’Avena e Gabriella Pession. Con il suo stile elegante e la sua preparazione tecnica, ha saputo adattarsi a ogni partner, regalando esibizioni che hanno lasciato il segno nel pubblico e nella giuria.

L’ultima avventura televisiva di Zara lo vede affiancare l’attrice Nancy Brilli, che, dopo l’infortunio del suo Maestro Carlo Aloia, è stata costretta a cambiare compagno di ballo. Nonostante la difficoltà della situazione, Brilli si è mostrata determinata ad andare avanti e ha commentato la sua nuova sfida con parole di ottimismo e impegno: “Mi dispiace moltissimo per Carlo, ma lo spettacolo deve proseguire. Filippo è un professionista straordinario e sono pronta a dare il massimo. La vera sfida ora è vedere come il pubblico risponderà al nostro ballo”.