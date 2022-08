Di un revival di Ally McBeal si era già parlato nella primavera del 2021: ai tempi, nessun network era coinvolto nel progetto, così come il creatore della serie David E. Kelley avrebbe dovuto farne parte in qualità solo di produttore esecutivo. Più di un anno dopo, torniamo a parlarne, perché sono stati fatti dei passi avanti: Ally McBeal potrebbe davvero tornare in tv, in forma di sequel e sulla Abc.

Non la Fox, quindi, che ha mandato in onda le cinque stagioni del legal drama che ha lanciato la carriera di Calista Flockhart, e neanche Kelley, che -stando alle notizie giunte da Deadline Hollywood- avrebbe confermato la sua intenzione di farsi da parte a favore di una sceneggiatrice donna che prenda le redini del nuovo racconto.

Serie Tv Ally McBeal, revival in arrivo? Si pensa ad una serie limitata “Se sarà fatto, dovrà essere scritto da una donna” , aveva in effetti detto in tempi non sospetti. “Se dovrà essere una nuova versione, dovrà esserlo davvero, dovrà essere differente”. Un compito che toccherà quindi a Karin Gist, sceneggiatrice, tra gli altri, di alcuni episodi di Grey’s Anatomy e Revenge, nonché creatrice di Our Kind of People ed al lavoro sul terzo capitolo di “Sister Act”.

Il progetto, come si dice in questi casi, è allo stadio embrionale: Abc ha solo iniziato ad interessarsene, ma per intenderci una sceneggiatura non c’è ancora. Quello che però si sa è che non sarà un vero e proprio revival, ma un sequel, che quindi riprenderà alcuni toni dell’originale ma per raccontare una storia totalmente nuova.

Protagonista, sempre secondo le prime voci, potrebbe essere la figlia di Renée Raddick (Lisa Nicole Carson), la coinquilina della protagonista che, fresca di studi in Legge, si ritroverebbe a lavorare nello stesso studio legale (o una sua incarnazione) che ha ospitate le vicende dei personaggi delle prime cinque stagioni.

E Calista Flockhart? Il “nuovo” Ally McBeal -che a questo punto pensiamo potrà avere un nuovo titolo- potrebbe vederla nel cast: l’attrice è stata infatti contattata per riprendere il suo ruolo, ma anche per co-produrre la serie. Un suo coinvolgimento, però, dipenderà dalla sceneggiatura. Nulla si sa, invece, sul resto del cast originale.

Se la sceneggiatura dovesse essere approvata, sarebbe il ritorno di Ally McBeal in tv a vent’anni dalla sua conclusione, avvenuta negli Stati Uniti nel 2002 (da noi nel 2005). E, soprattutto, sarebbe l’ennesima serie riportata in vita per colmare un palinsesto sempre più nostalgico e in cerca di format già testati.

Poco conta se la storia del sequel sarà nuova: tra i potenziale pubblico che cercherà, ci saranno anche quei telespettatori che si sono appassionati alle vicende della serie originale e che spereranno di rivedere il cast storico, in un abbraccio virtuale che è, in fondo, il motivo per cui queste serie revival/sequel sono fatte.