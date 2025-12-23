“Allettato in un letto di ospedale”, lo spoiler (drammatico) sulla prossima stagione di Doc

Doc – Nelle tue mani, la serie di Raiuno, sta per tornare con una nuova stagione e lo spoiler è davvero drammatino.

Il 2026, per gli amanti delle fiction Rai, sarà ricchissimo con il ritorno di alcuni dei titoli più amati come Don Matteo, Cuori e Doc – Nelle tue mani. Dopo tanta attesa, la serie con Luca Argentero tornerà in onda con nuove puntate, nuove emozioni, vecchi ritorni ma anche new entry che daranno il via a nuove storie tutte da seguire. Tra le fiction meglio riuscite della Rai, la quarta stagione di Doc promette colpi di scena, ma anche lacrime.

Le anticipazioni ufficiali non sono ancora state diffuse ma Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero e new entry della fiction, si è lasciata scappare uno spoiler drammatico su quello che accadrà nei nuovi episodi. Non tutto filerà liscio per i protagonisti del medical drama. Non mancheranno, infatti, i momenti difficili da affrontare anche per i protagonisti storici della fiction e, in particolare, un personaggio non se la passerà benissimo.

Anticipazioni Doc – Nelle tue mani 4: lo spoiler che preoccupa i fan

Grande attesa per la messa in onda della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani di cui ha parlato Cristina Marino in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Deejay. L’attrice e moglie di Argentero sarà una delle new entry della fiction Rai e, nel corso dell’intervento radiofonico, ha svelato cos’è successo quando ha portato i figli sul set lasciandosi, così, andare involontariamente ad uno spoiler su quello che accadrà nei nuovi episodi.

Parlando del tempo trascorso sul set con i figli Nina Speranza e Noè Roberto, Cristina Marino ha raccontato i dettagli di un episodio che rappresenta uno spoiler sulla prossima stagione. «Ho fatto solo un errore la settimana scorsa. Luca era allettato. Sta girando DOC. Senza spoilerare niente, era un po’ malconcio in un letto di ospedale. Mio figlio si è preso malissimo», ha detto l’attrice a Radio Deejay.

Il piccolo che ha due anni, vedendo il padre allettato, ha subito chiesto di poter andare da lui: «Ha detto “Voglio il mio papà”. Gli ho quindi dovuto mettere il sangue finto sulla mano per fargli capire che era tutto finto». La situazione, invece, è diversa per Nina Speranza che, a 5 anni, ha capito il tipo di lavoro che fa il padre. «Ha capito che lavoro fa papà. Poi si gasa e chiede a chiunque “Ma tu conosci mio papà? Perché lo conoscono proprio tutti” e spera che, di rimando, conoscano anche lei», ha aggiungo l’attrice.

Nelle nuove puntate di Doc, Andrea Fanti, il personaggio interpretato da Luca Argentero, vivrà un momento particolarmente difficile come si intuisce dallo spoiler di Cristina Marino. Ad oggi, tuttavia, non ci sono dettagli su ciò che accadrà effettivamente al protagonista della fiction di Raiuno.