Gli eliminati di questa quarta puntata di All Together Now sono stati Gli Amabili, il duo formato da Elena Frantini e Max Corrà. La giuria nel duello finale per la salvezza ha votato in maniera compatta a favore di Beatrice Baldacci, con la quale la coppia canora si è trovata a confrontare.

Nella prima manche Eki con “Tappeto di fragole” dei Modà ha totalizzato 100 punti, ottenuti direttamente dal muro, senza quindi essere aiutato dai punti della giuria. Il cantante, nato a Giacarta, dopo aver ottenuto lo stesso punteggio anche nella scorsa puntata e quindi partendo nell’appuntamento di questa sera con un bonus di 10 punti anche, era stato comunque punzecchiato dalla giuria, in particolare da J-Ax e Francesco Renga, che gli avevano chiesto di proporre qualcosa che uscisse dalla sua confort zone, sia per genere musicale sia per la lingua (aveva sempre cantato in inglese nelle prime tre puntate).

Coloro che invece hanno ottenuto meno punti nella prima manche sono stati proprio Gli Amabili, poi eliminati, con soli 44 punti. A loro è spettato quindi sfidare Beatrice Baldaccini, arrivata ultima, con 78 punti, nella seconda manche. In quella che è stata indubbiamente una batteria più agguerrita rispetto alla precedente, Dalida Cavalera ha ottenuto anche in questo quarto appuntamento 100 punti, così come infatti già avvenuto settimana scorsa. Questa volta a darglieli è stata Anna Tatangelo, che ha voluto blindare il risultato con il “100 assoluto” a sua disposizione prima che i suoi colleghi di giuria potessero aggiungere punti, raggiungendo un punteggio finale analogo.

Il massimo del punteggio lo ha ottenuto anche Domenico Iervolino, che ha ottenuto però che fossero i giudici del muro a conferirgli l’intero punteggio, alzandosi mentre ascoltavano la sua interpretazione de “La sera dei miracoli”. Iervolino sta vivendo all’interno di All Together Now un percorso di continua ascesa, dopo aver rischiato di essere eliminato in seconda puntata, ottenendo con la prima performance di quella puntata uno dei punteggi più bassi della storia del programma, con soli 18 punti.