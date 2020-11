Questa sera, mercoledì 11 novembre, è andata in onda in prima serata la seconda puntata della terza edizione di All Together Now – La musica è cambiata. Il game show musicale, condotto da Michelle Hunziker, ha cambiato formula: dodici concorrenti si battono con la loro voce e la loro storia per arrivare in finale e conquistare il montepremi di 50.000 euro. A giudicare i talenti, oltre al consueto muro di 100 esperti e appassionati di musica, una giuria speciale composta Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax.

La seconda eliminata della terza stagione All Together Now risponde al nome di Giorgia Rizza. Le sue esibizioni nella prima manche e nel duello decisivo sulle note di Comunque Andare di Alessandra Amoroso e di Tutta Colpa Mia di Elodie non hanno convinto pienamente i giudici del muro e le quattro stelle della musica italiana, costandole quindi l’interruzione alla corsa al premio.

Giorgia Rizza viene da Limbiate (provincia di Monza e Brianza), ha 19 anni ed è fresca di diploma scientifico. Seguita da circa 10.000 follower su Instagram, Giorgia ha anche un canale YouTube dove pubblica cover di canzoni famose, soprattutto di canzoni pop, di musica italiana ed internazionale. Dal profilo Instagram si deduce che Giorgia sia fidanzata con un ragazzo di nome Yuri e che frequenti una scuola di canto. D’altronde, la ragazza sogna di diventare una cantante professionista. Giorgia ha un fratello di nome Stefano e un papà che è stato citato più volte nel corso del programma, poiché tra i malati di Covid-19 costretto alla terapia intensiva.

Ad avere la meglio su Giorgia Rizzo, nello scontro finale, è stato Domenico Iervolino. Il cantante ventiduenne di Ottaviano, in provincia di Napoli, è una vecchia conoscenza del piccolo schermo. Il pubblico potrebbe infatti ricordarlo nel cast di The Voice of Italy 2019, nella squadra di Gigi D’Alessio. Dopo la prima performance su Mediterranea di Irama, il concorrente ha lasciato esterrefatti tutti nello studio con la sua energia, cantando Sugar dei Maroon 5. Sarà lui a tornare nella prossima puntata di All Together Now e continuare la corsa ai 50.000 euro.