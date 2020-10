Ora è ufficiale: la terza edizione di All Together Now avrà inizio mercoledì 4 novembre in prima serata, ovviamente su Canale 5. Alla conduzione Michelle Hunziker.

L’annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore con la messa in onda dei promo della trasmissione che quest’anno vedrà nei panni di giurato oltre che il confermato J-Ax anche le novità Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.

La collocazione in palinsesto decisa da Mediaset rende chiara l’intenzione di proteggere il programma prodotto da Endemol Shine Italy dalla sfida alla quale sembrava destinato al giovedì contro l’imbattibile Doc – Nelle tue mani di Luca Argentero su Rai1. In quella serata, a quanto pare, al momento Canale 5 continuerà a proporre Chi vuol essere milionario, nonostante gli ascolti desolanti, con share ad una cifra.

Ricordiamo che la rete ammiraglia di Mediaset mercoledì prossimo trasmetterà l’attesa partita di Champions League Juventus-Barcellona (col possibile nuovo atto del duello tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ma dipenderà se il portoghese risulterà negativo al tampone), mentre dal turno successivo manderà in onda in chiaro il march del martedì, lasciando così spazio ad All Together Now.

Ultima annotazione: la collocazione al mercoledì di All Together Now e la conferma di Chi vuol essere milionario al giovedì fa slittare ulteriormente l’inizio di Made in Italy, che avrebbe dovuto riportare in onda la fiction targata Mediaset, negli ultimi anni sempre più in affanno.