All together now si rinnova, le novità della terza edizione

Di Marco Salaris giovedì 3 settembre 2020

Nuovi elementi andranno a ravvivare la gara dei talenti che si sfideranno sul palco del talent show.

Per la sua terza edizione in arrivo questo autunno su Canale 5, All together now ha deciso di darsi una rinfrescata. È il sito DavideMaggio.it a rivelare quelle che saranno le novità che caratterizzeranno il programma: si inizia dalla spalla destra di Michelle Hunziker, quest'anno non ci sarà solo J-Ax e il muro dei giurati a dire la loro sulle esibizioni dei concorrenti, ma anche (e soprattutto) una versa e propria giuria speciale come in tutti i talent che si rispettino.

Al rapper che è stato confermato anche per la nuova stagione si aggiungono altri 3 artisti del panorama musicale: l'ex giudice di X Factor, Anna Tatangelo (già stata ospite nel muro per la terza puntata della seconda edizione il 19 dicembre 2019), Francesco Renga (in passato giudice di The Voice of Italy e del serale di Amici 2015) e Rita Pavone (giudice di Sanremo Young nel 2019).

Sulla carta, la gara potrebbe diventare più avvincente, questo perché il cast dei concorrenti sarà fisso, dunque non vedremo volti diversi ad ogni puntata ma un numero chiuso di talenti. Un modo che potrebbe essere un vantaggio per poter familiarizzare meglio con il pubblico a casa e dare nuova linfa al talent.