All Together Now - La Supersfida: la puntata speciale in diretta dalle ore 21:20

Di Fabio Morasca martedì 14 luglio 2020

La puntata speciale di All Together Now in diretta.

All Together Now - La Supersfida è uno spin-off del game show musicale condotto da Michelle Hunziker, con la partecipazione di J-Ax, in onda questa sera su Canale 5.

All Together Now - La Supersfida: la puntata speciale

Questa sera, martedì 14 luglio 2020, in prima serata su Canale 5, andrà in onda All Together Now - La Supersfida, appuntamento speciale del game show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Michelle Hunziker insieme a J-Ax.

In questa puntata speciale, 16 concorrenti, otto provenienti dalla prima edizione del programma e otto provenienti dalla seconda edizione, si scontreranno in sfide dirette, sottoponendosi al giudizio della giuria composta da 100 personaggi tra i quali troveremo Iva Zanicchi, Mietta, Simona Bencini, Cizko e Alma Manera.

Il concorrente più apprezzato dal Muro Umano avrà la facoltà di decidere chi sfidare tra coloro che vinceranno i confronti one-to-one. Uno di loro si aggiudicherà il titolo di miglior voce di All Together Now.

Gli 8 concorrenti della prima edizione che prenderanno parte ad All Together Now - La Supersfida saranno i seguenti: Gregorio Rega, Federica Bensi, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina e Carlo Paradisone.

Gli 8 concorrenti provenienti dalla seconda edizione, invece, saranno Sonia Mosca, Enrico Bernardo, Arianna Cleri, Gaia Di Fusco, Rosetta Falzone, Nicola Gargaglia, Federico Martello e Domenico Prezioso.

La regia sarà a cura di Roberto Cenci.

All Together Now - La Supersfida: dove vederlo

La puntata speciale di All Together Now andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

All Together Now: Second Screen

All Together Now è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play.

Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale di Michelle Hunziker e sulla pagina ufficiale di J-Ax.

Su Twitter, invece, sarà possibile commentare il programma con l'hashtag #alltogethernow.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, l'appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, sempre a partire dalle ore 21:20.