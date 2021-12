“Mi vuoi sposare?“. Ok, questa sarebbe una frase che nel più probabile dei casi probabilmente l’avrete sentita a Scene da un matrimonio oppure a Uomini e Donne. E invece siamo ad All together now, un talent show. La finale della quarta edizione del programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker ha riservato un momento tutto cuori e petali rossi dal cielo.

Ad essere la protagonista della sorpresa è stata una delle finaliste in carica per il montepremi di 100.000 euro, Carola Campagna (ex The Voice of Italy 2015). Giunta alla terza manche, ad un passo dalla finalissima, non riesce ad agguantare la possibilità di concorrere al trionfo dunque si deve accontentare della terza piazza. La vittoria più grande però l’ha raggiunta con una dichiarazione da parte del suo compagno che, di soppiatto, entra in studio proprio mentre Carola è rivolta al muro per i ringraziamenti d’ufficio.

Lui si presenta alle sue spalle, le copre gli occhi. Tempo 2 secondi e la ragazza esulta dalla felicità, meravigliata per la presenza in studio: “Ma cosa ci fai qui? Io ti aspettavo in hotel!” dice. Lui le risponde “Non ti sei scordata della sorpresa vero?” in studio cala il silenzio più totale, ma tutti si aspettano già il seguito: lui si inginocchia e… “Mi vuoi sposare Carola?“.

La concorrente senza nemmeno esitare lo abbraccia e accetta indossando l’anello, mentre mezzo studio viene allagato di lacrime. Muro e giudici non riescono a reggere l’emozione, parola che Michelle Hunziker avrà ripetuto giusto quelle 10/15 volte. Ecco sì, l’emozione c’è stata e il tocco (geniale) di Roberto Cenci lo sottolinea a tutto volume con la versione orchestrale di Questo amore splendido.

Parla Carola: “Vi rendete conto dell’imprevedibilità di questo ragazzo?“, Anna Tatangelo prende la palla al balzo e cita (non a caso) il programma da lei condotto: “Con Scene da un matrimonio a questo punto veniamo al vostro!“.

Naturalmente i migliori auguri alla coppia!