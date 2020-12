Durante l’inizio della semifinale di All Together Now, Michelle Hunziker ha rivelato la novità di questa puntata:

“Coloro che avranno 100 punti non potranno usare il +10 canonico perché, nella finale, tutti partiranno alla pari”

Ad aprire la puntata è Savio Vurchio che ha rivelato che non si aspettava un simile riscontro: “Mi fa pensare ai miei genitori a cui devo tutto” commenta, nella clip riassuntiva del suo percorso. 94 punti ottenuti dal muro. Dopo l’intervento dei giudici, arriva a 97.

Dalila Cavalera ha conquistato 89 membri della giuria. Con il bonus della puntata precedente arriva a 99. Rita Pavone le assegna il 100 intoccabile. Vola direttamente alla finale.

Domenico Iervolino ha ottenuto 76 punti dal muro e 10 in più per il bonus. Dall’86, dopo il parere dei giudici, passa a 90.

Beatrice Baldaccini non va oltre il 55 prima di sapere l’opinione di Rita Pavone, Francesco Renga, J-Ax e Anna Tatangelo. Alla fine arriva a 70 punti. E’ lei ad essere la prima a finire in sfida.

Ad aprire la seconda manche è Alessio Selvaggio. Per lui 100 punti totali. Va in finale.

Eki parte da 100 dopo la performance e il punteggio viene confermato anche dalla giuria in studio.

Silvia Rita Iannone parte da 62 del muro per arrivare a 75.

Antonio Marino chiude la seconda manche di questa semifinale cantando “This Love” e ottenendo un buon 84 da parte del muro. Dopo il parere dei giudici il punteggio sale a 95.

Lo scontro finale avviene tra Beatrice Baldaccini e Silvia Rita Iannone, le due cantanti che hanno ottenuto meno punti al termine della loro performance.

Francesco Renga le trova entrambe brave ma sceglie Beatrice. Anna Tatangelo ammette che è una scelta dura ma preferisce Silvia Rita. La Pavone opta per Beatrice “perché è stata diversa, più centrata nel brano”. Tutto è nelle mani di J-Ax che decide di creare una parità (optando per Silvia) dando così al muro la responsabilità di scegliere tra le due al ballottaggio.

Il muro ha assegnato 55 punti per Beatrice mentre sono 64 quelli per Silvia Rita. Ad essere eliminata, così, è Beatrice Baldassini.

Ecco, quindi, chi sono i finalisti di All Together Now 2020: Silvia Rita Iannone, Antonio Marino, Eki, Alessio Selvaggio, Domenico Iervolino, Dalila Cavalera e Savio Vurchio.