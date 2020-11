All Together Now – La musica è cambiata è un game show musicale in onda su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker, con la partecipazione di J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, in onda ogni mercoledì, in prima serata.

Le anticipazioni della prima puntata

A partire da questa sera, mercoledì 4 novembre 2020, avrà inizio la terza edizione di All Together Now, show prodotto da Endemol Shine Italy, di cui il sottotitolo è La musica è cambiata.

La novità più importante di quest’edizione è la giuria vip, che si aggiungerà al famoso Muro Umano che abbiamo visto nelle prime due edizioni. La giuria vip è composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.

Un’altra novità è il cast fisso di 12 concorrenti che si sfideranno nel corso delle 6 puntate. Il premio finale sarà pari a 50mila euro.

Le performance dei concorrenti saranno valutate dai 4 giurati e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, e che, in quest’edizione, comprenderà anche la “giuria popolare”, ovvero 10 volti selezionati tra le candidature arrivate via social.

In quest’edizione, il giudizio del Muro Umano potrà essere modificato oppure confermato dai 4 giurati. J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, infatti, potranno aggiungere o togliere fino a un massimo di 5 punti per ogni concorrente oppure confermare il punteggio assegnato del Muro. Inoltre, solo per una volta in ogni puntata, i 4 giudici potranno regalare, a uno dei cantanti in gara, un voto di 100 punti, garantendogli il passaggio del turno e un bonus da 10 punti nell’esibizione successiva.

Al termine di ogni puntata, i 2 concorrenti che avranno ricevuto il punteggio più basso si sfideranno e il perdente verrà eliminato.

I 12 concorrenti della terza edizione sono i seguenti: Beatrice Baldaccini (29 anni di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni di Nardò), Claudia Ciccateri (18 anni di Priverno), Luigi Ernani Frezza (23 anni di Napoli), Silvia Rita Iannone (21 anni di Corato), Domenico Iervolino (23 anni di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni di Napoli), Giorgia Rizza (19 anni di Limbiate), Alessio Selvaggio (25 anni di Palermo), Savio Vurchio (52 anni di Andria), e il duo Gli Amabili, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).

Dove vederlo

La prima puntata andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:45.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play, dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

All Together Now: Second Screen

All Together Now è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play.

Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale della conduttrice Michelle Hunziker.

Su Twitter, invece, sarà possibile commentare il programma con l’hashtag #alltogethernow.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, l’appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, sempre a partire dalle ore 21:45.