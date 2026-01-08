Un mistero nato da un appuntamento banale, un bimbo che scompare all’improvviso, una madre che non si fida più di nessuno e una spirale di sospetti che coinvolgono un gran numero di persone che hanno tutte qualcosa da nascondere. All Her Fault è un crime psicologico che gioca con le nostre paure più quotidiane.

All Her Fault, il thriller domestico che ti incolla allo schermo: perché funziona su Sky e NOW

C’è un motivo se All Her Fault ti prende subito: l’innesco è realistico, quasi banale. Un pomeriggio qualunque, un appuntamento tra bambini, una porta che si apre e qualcosa che non torna. Un bimbo è scomparso senza lasciare traccia in modo assolutamente inspiegabile.

All Her Faults

Da lì in avanti, la serie fa molto intelligente: non cerca scorciatoie “da giallo”, ma costruisce tensione sull’idea più semplice e spaventosa di tutte, quella che ti porta a perdere il controllo quando pensavi di avere tutto sotto mano.

Il ritmo è quello giusto per una visione che scorre veloce: ogni episodio aggiunge un tassello, apre una nuova domanda, ribalta un dettaglio. E soprattutto ti mette addosso la sensazione che la verità non sia mai dove la stai cercando.

Sarah Snook al centro: una protagonista piena di crepe

Il cuore della serie è la protagonista: non un’eroina, non una vittima “perfetta”, ma una donna che prova a tenere insieme l’immagine pubblica, la famiglia e il panico privato. Sarah Snook regge la scena con una prova fisica, nervosa, fatta di sguardi, esitazioni, scatti improvvisi. È credibile quando è controllata ma lo è ancora di più quando perde il controllo.

Accanto a lei, Dakota Fanning è una presenza che sposta l’asse emotivo: considerata per molto tempo bella senz’anima, adatta a progetti con poco calibro emotivo, ogni volta che entra in scena la Fanning convince di essere un’attrice di spessore cambiando temperatura alla storia. Senza forzare, la serie usa bene la sua capacità di stare in bilico tra freddezza e fragilità.

Scrittura e regia: tensione più che “colpi a effetto”

All Her Fault lavora più di atmosfera che di fuochi d’artificio. La regia insiste su interni ordinati, strade anonime, periferie “normali”, luoghi che dovrebbero rassicurare e invece diventano gabbie. La fotografia è pulita, quasi asettica, e proprio per questo amplifica l’ansia: tutto sembra sotto controllo, ma è una calma finta. Il continuo rimbalzo tra pregresso e attuale aggiunge dettagli, apre porte e scorciatoie che non portano da nessuna parte. Per lo meno fino al settimo degli otto episodi senza che i sei precedenti siano da considerare tempo perso. Anzi…

La scrittura gioca con la percezione e con l’idea del “chi sto guardando davvero?” o, più nel dettaglio “ma con chi diavolo ho vissuto fino a oggi”.

È una serie che parla anche di reputazione, di immagine, di bugie dette per proteggersi e che finiscono per divorarti.

Maternità, colpa e paranoia: i temi che restano addosso

Ma il punto non è solo “chi è stato” o “cosa è successo”. Il punto è come il sospetto possa diventare contagioso, come una comunità cambia faccia quando sente odore di scandalo, e come una famiglia possa essere un luogo di protezione o un campo minato.

Il tema della maternità è trattato in modo scomodo: non c’è retorica, non c’è santificazione. C’è invece la pressione sociale, la paura di sbagliare, il bisogno di apparire all’altezza. Ed è qui che la serie diventa più interessante, perché ti costringe a giudicare e a ritrattare il giudizio continuamente.

Cosa convince meno (e perché vale comunque la visione)

Se c’è da trovare un limite, è che in alcuni passaggi il racconto sembra compiacersi un po’ dei suoi stessi inganni: un paio di snodi spingono sull’acceleratore del melodramma e rischiano di far alzare un sopracciglio. Ma è un difetto “gestibile”, perché la serie resta coerente nel tono e non perde la presa emotiva.

E poi c’è un dato: All Her Fault funziona perché non ti tratta da spettatore distratto. Ti chiede attenzione, ti fa dubitare, ti fa rimettere in ordine i pezzi. E quando una serie riesce a farti dire “ancora uno” a notte fonda, ha pienamente centrato il suo obiettivo.

Dove vedere All Her Fault

All Her Fault è disponibile su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Se ti piacciono i thriller domestici, quelli che ti fanno sentire “a disagio” senza bisogno di esagerare, questa è una visione assolutamente consigliata.