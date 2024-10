Su Sky Uno e in streaming su NOW, questa settimana, andrà in onda un nuovo cooking show dedicato alla bakery, dal titolo Alforno.

Per gli appassionati di bakery, è in arrivo un nuovo cooking show in partenza oggi, lunedì 28 ottobre 2024, a partire dalle ore 18:50, su Sky Uno e in streaming su NOW. Il nuovo programma, che andrà in onda da oggi fino a venerdì 1° novembre, si intitola Alforno e vedrà protagonisti Renato Bosco, Stefano Cavada e Andrea Tortora, tutti e tre esperti di panificazione e lievitati.

In queste cinque puntate in prima tv, i telespettatori assisteranno ad un viaggio alla scoperta delle specialità da forno, dai segreti della panificazione a quelli degli impasti, passando per le migliori tecniche di realizzazione e di cottura.

Il re della pizza contemporanea Renato Bosco, il divulgatore enogastronomico Stefano Cavada e l’esperto di pasticceria e lievitati Andrea Tortora ricopriranno il doppio ruolo di conduttori e giudici, con le loro tre originali scuole di pensiero e tre modi differenti di interpretare impasti e farciture.

In ogni puntata, un concorrente proporrà il meglio del proprio repertorio, preparando una ricetta dolce e una salata, entrambe accomunate da due elementi: l’impiego del lievito e la cottura in forno. Nella cucina di questo nuovo cooking show, si alterneranno anche i food creators Diletta Secco, Sara Brancaccio, Tamara Mitrangolo, Giovanni Castaldi e Mirko Tassin.

Grazie ai consigli e ai suggerimenti dei tre conduttori/giudici, le ricette che verranno preparate ad Alforno saranno facilmente replicabili anche a casa, dai telespettatori.

Al termine delle puntate, infine, arriverà il verdetto dei giudici che, dopo l’assaggio, assegneranno il grembiule color blu per il dolce o quello color beige per il salato, in base al piatto che è stato più apprezzato.

Alforno si unisce ad altri programmi riguardanti la bakery come, ad esempio, Bake Off Italia e Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia.

Alforno è un programma prodotto da Food Media Factory e Level 33. Il programma sarà visibile anche su Sky Go e sempre disponibile on demand.