Alfa a Sanremo 2024. Ad annunciare il suo nome è stato il conduttore Amadeus nell’edizione del Tg1 delle 13.30 del 3 dicembre.

Alfa a Sanremo 2024: le partecipazioni tv

Classe 2000 e nato a Genova come Andrea De Filippi, nel 2018 prova a partecipare al talent show X Factor in onda su Sky Uno, ma viene scartato. Duetta con l’artista armena Rosa Linn nel remake italiano di Snap, che la cantante aveva portato all’Eurovision Song Contest 2022 per il suo Paese.

Per Alfa, già fenomeno sui social, non è ancora però il momento della massima visibilità. A lanciare il giovane è la hit Bellissimissima. Grazie al successo del brano arrivano le ospitate nel 2023 a Ci vuole un fiore di Francesco Gabbani, a Le Iene Show su Italia 1 e a Boomerissima su Rai 2. Ha curato la colonna sonora della serie tv Confusi su Raiplay.

Alfa: i precedenti a Sanremo

Alfa non ha mai partecipato al Festival di Sanremo, ma questo non significa che non abbia mai cercato di salire sul palco del Teatro Ariston. Nel 2022 avrebbe dovuto figurare tra i 43 artisti di Sanremo Giovani per la fase intermedia a Roma, ma a causa di problemi di salute viene escluso.

Il diretto interessato prese malissimo l’esclusione, esprimendo tutta la sua delusione sui social network: “Mi ritrovo a letto con la febbre e senza la forza di alzarmi. Piango dalla rabbia. Sogno il Festival da quando ho iniziato a far musica, ricordo che lo guardavo con i miei nonni. Sono deluso perché dopo mesi di lavoro e sacrificio non potrò presentarmi all’audizione e verrò squalificato senza neanche cantare”.

La sua presenza tra i Giovani tuttavia suscitò già da subito polemiche, in quanto il ragazzo vantava ai tempi 133 milioni di views su Youtube, oltre 318 milioni di stream su Spotify e più di 19 milioni di stream di Apple Music. Un curriculum del tutto sproporzionato rispetto alla concorrenza.