Alex Zanardi è morto a 59 anni: la vita privata e la carriera. Addio al campione paralimpico, che fu anche conduttore

La sua storia non è quella di un semplice sportivo, ma di un uomo che ha attraversato la vita come un campione, affrontando sfide che sembravano impossibili. Alex Zanardi è scomparso oggi, 2 maggio 2026 all’età di 59 anni, è stato un simbolo di resilienza e determinazione, capace di trasformare ogni dolore in forza, ogni difficoltà in un nuovo traguardo.

La sua morte segna la fine di un capitolo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di milioni di persone, ma il suo legame con il mondo dello sport e della solidarietà continuerà a vivere.

Nato a Bologna nel 1966, Alex è stato un enfant prodige nel mondo dei motori. Sin da giovane ha mostrato un talento naturale per la velocità, unito a una passione viscerale per le corse. La sua carriera è iniziata sui kart, ma è stato il passaggio alla Formula 1, nel 1991 con il team Jordan, a consacrarlo tra i protagonisti della scena internazionale.

Sebbene la sua avventura nella massima categoria automobilistica non fosse facile, con alternanze tra successi e delusioni, il suo spirito indomito e la sua capacità di non arrendersi mai lo hanno portato a raggiungere traguardi straordinari.

Il vero momento che ha cambiato per sempre la sua vita è avvenuto nel 2001, quando un terribile incidente durante una gara di Formula Cart in Germania lo ha costretto a subire l’amputazione delle gambe.

Quella che avrebbe dovuto essere una fine, si è trasformata in un nuovo inizio. Nonostante il dolore fisico e psicologico, Zanardi ha dimostrato al mondo che le sue sfide non erano mai legate al corpo, ma alla sua straordinaria forza d’animo.

Una vita che ha ispirato il mondo, dalla Formula 1 all’handbike, fino alla sua ultima battaglia

Dopo l’incidente, Alex si è reinventato come campione paralimpico, raggiungendo traguardi incredibili nell’handbike. Ha vinto quattro ori paralimpici e dodici titoli mondiali, diventando un simbolo di speranza per chi affronta difficoltà fisiche. La sua impresa non si è limitata alle medaglie, ma ha avuto un impatto profondo anche sul piano sociale: con la sua associazione benefica “Obiettivo 3”, Zanardi ha dato voce e visibilità agli atleti disabili, promuovendo l’inclusività nello sport e contribuendo al miglioramento delle protesi e delle attrezzature per persone con disabilità.

La sua incredibile resilienza non si è fermata nemmeno davanti alle sfide quotidiane della vita, che ha affrontato con una leggerezza che sfidava ogni legge di gravità. Ma il destino di Zanardi non è stato segnato solo dalla sua capacità di affrontare le difficoltà.

Nel 2020, un nuovo tragico incidente in handbike ha messo a dura prova la sua tenacia. Il 19 giugno, sulle colline sopra Pienza, Zanardi è stato coinvolto in un drammatico scontro con un camion. Le ferite riportate erano gravissime e, dopo un lungo periodo di coma e di operazioni, è stato assistito dalla sua famiglia e dai medici con una determinazione che sembrava non avere confini.

Tuttavia, il decorso della sua salute è stato segnato da un lento e complicato recupero, che ha fatto seguito a un lungo periodo di silenzio. Fino alla sua morte, il 2 magio 2026, quando il mondo ha perso un altro degli eroi più amati e rispettati dello sport.

Il suo percorso in Tv con Sfide

Dal 2012 al 2016, Alex Zanardi ha ricoperto il ruolo di conduttore di Sfide, il celebre programma di approfondimento sportivo trasmesso da Rai 3. Nata nel 1998 da un’idea di Simona Ercolani, la trasmissione ha fatto a meno di un presentatore in studio per gran parte della sua storia, affidandosi esclusivamente alla voce fuori campo. L’ingaggio di Zanardi è arrivato in seguito alle sue straordinarie imprese sportive alle Paralimpiadi di Londra 2012.