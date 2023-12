Alex Schwazer ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello 2023. Lo sportivo è stato al centro di una sorpresa a inizio puntata di lunedì 4 dicembre 2023. Il marciatore è stato invitato ad uscire all’esterno dove lo aspettava la moglie insieme ai due figli. La bimba si è commossa davanti al padre, dopo settimane lontane. Abbracci e baci con la famiglia al completo, tutti con medesimo “look natalizio” per le camicie.

Di fronte all’emozione del concorrente, Alfonso Signorini ha invitato Alex Schwazer a pensare se continuare il suo percorso all’interno della casa oppure se lasciare il gioco e trascorrere, così, il Natale tutti insieme. Il conduttore gli ha concesso qualche minuto di tempo per riflettere bene sulla scelta.

Poco dopo, Signorini si è poi collegato con la casa per svelare il verdetto del televoto. Ad essere il meno votato da parte del pubblico è risultato essere proprio Alex Schwazer. Sarebbe finito, quindi, al televoto con Anita (e gli altri nominati) nella puntata di sabato.

Ma ciò non avverrà mai. Perché poi dopo, Alex ha dichiarato la sua decisione:

“Io avevo già annunciato ai miei amici, qui in casa, che sarei andato insieme alla mia famiglia a casa. Sono qui da quasi tre mesi…”

“Non potevi sapere che sarebbe venuta la tua famiglia” ha ribattuto Signorini mentre lo sportivo specificava che intendeva dopo averli visti, durante la sorpresa.

Giampiero si è congratulato con lui, per il percorso fatto e per l’uomo che é.

“Alex ho sempre pensato che tu abbia subito un’ingiustizia e te lo ripeto anche stasera. Ma anche i tuoi oro a casa, la tua meravigliosa famiglia” è stato il saluto di Cesara Buonamici mentre Alex Schwazer ripeteva che la sua avventura non era ancora finita, con l’intenzione di ricorrere in appello per le Olimpiadi 2024.

E così, poco dopo, è stato lo stesso marciatore ad uscire dalla casa e svelare alla famiglia la volontà di lasciare il programma e tornare a casa con loro. Un grande abbraccio e un saluto definitivo al Grande Fratello 2023.