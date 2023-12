Questa sera, lunedì 4 dicembre 2023, su Canale 5, andrà in onda la ventiquattresima puntata del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e di Rebecca Staffelli.

Il reality show giunto alla diciassettesima edizione va in onda in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali. È possibile seguirlo, inoltre, tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e La5. Sulle reti Mediaset, infine, vanno in onda strisce quotidiane dedicate al reality show.

Grande Fratello 2023, 24esima puntata 4 dicembre: anticipazioni

Questa sera, assisteremo ad altri due nuovi ingressi all’interno della Casa. I nuovi concorrenti di quest’edizione saranno Monia La Ferrera e Federico Massaro.

Dopo l’ingresso di Greta, avvenuto nella scorsa puntata, la convivenza nella casa di Cinecittà tra Mirko, Perla e Greta non è delle più facili. Mirko è quello che sembra soffrire di più dell’attuale situazione. Le dinamiche di questo triangolo stanno coinvolgendo inevitabilmente anche tutti gli altri inquilini.

Il protagonista della sorpresa di stasera sarà Alex Schwazer che rivedrà i suoi figli.

Conosceremo, infine, l’esito del televoto che vede contrapposti Alex, Giuseppe, Grecia, Paolo, Perla e Rosy. Il meno votato andrà a rischio eliminazione.

Grande Fratello 2023, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Alex Schwazer, marciatore, Anita Olivieri, marketing manager, Beatrice Luzzi, attrice, Fiordaliso, cantante, Giuseppe Garibaldi, collaboratore scolastico, Grecia Colmenares, attrice, Greta Rossetti, influencer, Letizia Petris, fotografa, Marco Maddaloni, judoka, Massimiliano Varrese, attore, Mirko Brunetti, imprenditore, Paolo Masella, macellaio, Perla Vatiero, imprenditrice, Rosanna Fratello, cantante, Rosy Chin, chef, Sara Ricci, attrice, e Vittorio Menozzi, ingegnere.

GF 2023, 24esima puntata 4 dicembre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5 e, in streaming, su Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento in tempo reale con il nostro liveblogging.