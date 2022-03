Alex Belli – Davide Silvestri: lo scontro social dopo il Grande Fratello Vip

Dopo aver conquistato il secondo posto al ‘Grande Fratello Vip 6’ (davanti alla vincitrice Jessica Selassié), Davide Silvestri, ospite di ‘Casa Chi’, il programma di interviste, condotto da Rosalinda Cannavò, sui social ufficiale del magazine diretto da Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcuni critiche su Alex Belli.

L’ex protagonista di ‘Vivere’ e ‘Capri’ non ha particolarmente gradito i risvolti poco trasparenti del triangolo Alex – Delia Duran – Soleil Sorge che, per settimane, hanno movimentato le dinamiche dentro e fuori la casa del reality di Canale 5:

Se è vero che non ne potevo più di Alex Belli? A un certo punto ho pensato che fosse insopportabile. Quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero. Quando se n’è andato ero contento che se ne fosse andato e gliel’ho detto. Non ho mai nascosto quello che penso. Peccato che si sia perso in questa storia, mi dispiace perché prima ci siamo divertiti e abbiamo portato tanti momenti d’arte. Io ho anche provato a bloccarlo e a dirgli ‘Basta torna a divertirti smettila, lascia stare questa cosa che non esiste e ti fa male molla’. Questi erano consigli che gli davo in maniera molto sincera.

A mente fredda, il cugino di Kekko Silvestre dei Modà è felice di aver preso le distanze dalle dinamiche amorose che hanno coinvolto il trio:

Sono stato onesto e gli ho detto che ci sarei stato solo se avesse voluto divertirsi con me, altrimenti mi sarei allontanato. E così ho fatto, mi sono messo da parte. Volevo starne fuori da quella cosa e non potevo difenderlo. Diciamo che l’ho difeso con il mio silenzio. Non mi sono esposto, se l’avessi fatto gli avrei dato addosso. Se ha preferito la carriera all’amicizia? Sì, ho detto di aver perso un amico. Lui è stato schiavo del suo personaggio e ha perso il controllo. Abbiamo perso l’amicizia e il divertimento. Secondo me è stato un peccato anche per lui. La sua parte artistica era più interessante di quella sorta di show amoroso che hanno fatto è.

Poche ore fa, l’attore di ‘Centovetrine’, su Instagram, ha commentato le dichiarazioni di quello che ormai sembra, a tutti gli effetti, essere un ex amico: