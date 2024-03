Alessio Ramja: chi è l’assistente di studio di Uomini e Donne

I telespettatori (ma soprattutto le telespettatrici) di ‘Uomini e Donne’, negli ultimi mesi, hanno concentrato la propria attenzione, non solo sulle dame e cavalieri del trono over o sui tronisti e i/le propri/e corteggiatori/rici. Ma sull’assistente di studio che, in maniera più sporadica, entra in campo innescando una certa curiosità. Nell’ultima puntata di oggi, per esempio, Tina, durante la lite con Tiziana Riccardi, si è aggirata nervosamente in studio favorendo l’inquadratura di Alessio. Questo è il nome del tecnico che fa parte dello staff del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Oltre al nome ed al volto, il popolo del web, è riuscito a trovare maggiori info sul ragazzo a cui hanno dato un cognome ed un riferimento social (che trovate nei commenti del post sottostante).

Conosciamolo meglio:

Chi è Alessio Ramja di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Alessio fa di cognome Ramja. Ha un profilo Instagram @alessioramja in cui fioccano le foto all’interno dello studio del serale di ‘Amici’. Ha 25 anni e vive a Roma.

Sfogliando il suo profilo Linkedin scopriamo che ha lavorato 3 mesi in Canada come falegname. E’ stato anche cameriere e barman. E ha maturato esperienze come macchinista, elettricista o attrezzista con varie produzioni tra cui Wild Side, HT film, Cattleya, Fandango e Fascino.

Ha conseguito il diploma scientifico. Dal portale Castingnews.eu, sappiamo che è nato il 19 maggio 1998 sotto il segno del Toro. E’ alto 185 cm, pratica Tennis, Calcio, Ping Pong, Atletica. Parla Italiano, Albanese, Inglese e sogna di fare l’attore.

Nel 2017, Alessio ha preso parte a ‘Tutto ok’ diretto da F. Chiarantini. L’anno prima, con la stessa regia, ha partecipato allo spot del Telefono rosa contro la violenza sulle donne.

Consultando il suo profilo Facebook @alessio.ramja (non aggiornato dal 2020), veniamo a sapere che, “studia presso Facoltà di Giurisprudenza – Sapienza Università di Roma”.

Non siamo a conoscenza di altre info che riguardano la sua vita privata, se è fidanzato, sposato o libero sentimentalmente.