Nuovo cambio alla conduzione di Belli dentro belli fuori, il programma di La7 dedicato alla salute ed al benessere. Infatti, alla guida delle nuove puntate (dieci quelle previste) della trasmissione ci sarà Alessia Ventura, che prende il posto di Eleonora Pedron. Collocazione confermata: andrà in onda il sabato mattina alle ore 11.15, a partire dal 19 febbraio.

Per Alessia Ventura si tratta del ritorno in tv dopo un periodo di assenza. La sua più recente esperienza televisiva risale a Grand Tour d’Italia su Rete 4 e Drive Up su Italia 1.

Ricordiamo che Eleonora Pedron nel 2020 prese il posto di Roberta Capua, nel frattempo rientrata nel giro che conta, con la conduzione della versione estiva di Vita in diretta e, più recentemente, di PrimaFestival per Sanremo 2022.

Tornando a Belli dentro belli fuori, va detto che anche in questa nuova edizione (la sesta) è prevista la presenza fissa di Margherita De Bac, giornalista di salute del Corriere della Sera. Nel cast anche la professoressa Pucci Romano, considerata tra le più importanti professioniste in tema di cura della pelle, che in ogni puntata darà consigli e suggerimenti pratici. Confermatissimo lo spazio legato al fitness da fare a casa o all’aria aperta.

Belli dentro Belli Fuori, le cui registrazioni sono ancora in corso (presso la suggestiva location della Lanterna di Fuksas a Roma, su via del Corso) è un branded content del gruppo Cogedi (le acque della salute Rocchetta/Uliveto ) realizzato da Me Production di Elio Bonsignore.