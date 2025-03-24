Alessia Marcuzzi, ospite di Mara Venier ieri a Domenica IN, ha parlato ad un mese e mezzo dalla sua presenza sul palco di Sanremo 2025 in veste di co-conduttrice alla serata finale. Un’occasione per il gran rilancio della showgirl dall’evento più importante dell’anno televisivo che però ha fatto discutere per un approccio ‘troppo esuberante’.

Il web non le ha riservato il trattamento dai guanti di seta, tutt’altro, le critiche feroci sono giunte anche alla Marcuzzi che nel salotto della domenica di Rai 1 si è sfogata proprio a proposito delle malelingue: “Ad un certo punto, la cosa che mi hanno detto sul web, era abbastanza prepotente, la frase che dicevano è che sembravo drogata, cioè tutti dicevano ‘è drogata, è drogata’” dice.

“Allora, lo voglio dire, visto che siamo qua – prosegue – la verità è che io non ho mai fumato in vita mia, non so aspirare fumo, non mi sono mai drogata, quindi sfido chiunque a dirmi il contrario… ogni tanto sul web, anche all’Isola dei Famosi, succedeva che dicevano questa cosa, con termini così forti, questa è l’unica cosa che mi dispiace“.

Le si può credere eccome. Basti pensare allo storico canna-gate esploso nell’edizione dell’Isola dei Famosi 2018, tanto da diventare un vero e proprio incubo per un’Alessia Marcuzzi ormai alle ultime stagioni da conduttrice del reality (tanto che Striscia la Notizia seguì da molto vicino la vicenda con tanto di tapiri d’oro alla mano), nonché l’ultima in cui Mara Venier fu opinionista prima del suo imminente ritorno in Rai, alla guida proprio di Domenica IN.

“Le critiche le accetto tutte perché può capitare una serata buona, una serata in cui uno magari non si sente a proprio agio e non va bene – conclude la Marcuzzi confidandosi con Mara Venier – però mia figlia ha tredici anni e comunque le cose le legge, quando leggono drogata, tanto tanto, ubriacona, quello mi dispiace perché non è la verità!”.

Di verità si parlerà nel suo nuovo programma “Obbligo o verità” in onda in prima serata da stasera, 24 marzo, su Rai 2. Qui vi spieghiamo come si costruirà la trasmissione.