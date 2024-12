Alessia Castagnino: chi è la concorrente de L’Eredità

Nelle ultime puntate de ‘L’Eredità‘, una nuova concorrente si è fatta notare dal pubblico di Rai 1. Si tratta di Alessia Castagnino. Lo scorso sabato 14 dicembre 2024, la giocatrice, infatti, è riuscita a portare a casa, il montepremi dal valore di 45 mila euro, riuscendo a trovare, nel gioco finale della ghigliottina, la parola in comune tra “andamento”, “nota”, “residuo”, “ossigeno” e “promessa”, ovvero “debito”.

In diverse sere, è riuscita, comunque, ad arrivare al ‘triello’ e alla manche dei ‘100 secondi’, mancando, di un soffio, il lasciapassare per la vittoria.

“Se vincessi qualcosa, il primo regalo andrebbe ai miei studenti, che mi hanno permesso di essere qui accettando di saltare una lezione. Non prometto 30 all’esame perché sono cattivi ma sicuramente faremmo una bella lezione/escursione in Firenze che quindi non sarebbe pesante perché si tratterebbe di un giro per la città. Questa è una promessa”

Chi è Alessia Castagnino de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Alessia ha ricevuto anche i complimenti dal primo cittadino del suo Paese, Ormea (l’anagramma di amore), una piccola cittadina (a forma di cuore) di 1400 abitanti in provincia di Cuneo, situata nella valle del Tanaro: “Tantissimi complimenti alla nostra campionissima, che ha fatto una grande pubblicità alla nostra città”.

E’ una ricercatrice universitaria di Storia moderna. E’ molto legata al suo papà, Giampaolo, detto Geppo (perché, come Geppetto di Pinocchio, le costruiva, da bambina, i giocattoli in legno), gran fan del preserale condotto da Marco Liorni.

Ad oggi, però, non abbiamo altre informazioni che riguardano la sua età o se sia presente su Instagram o Facebook.

L’Eredità 2024 – 2025: continuano i casting per partecipare come concorrenti

Sono ammessi a partecipare gli aspiranti Concorrenti che abbiamo compiuto il 18° anno di età alla data della partecipazione;

I casting inizieranno a partire dal 17 giugno 2024 e termineranno il 31 Maggio 2025. Possono partecipare alle procedure di selezione e reperimento dei concorrenti anche tutti coloro che abbiano già partecipato, senza tuttavia aver conseguito alcun premio, alle edizioni de “L’Eredità” precedenti l’edizione del 2022-2023. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al programma coloro che abbiano avuto condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti;

Gli aspiranti Concorrenti presentano a decorrere dal 17 giugno 2024 domanda tramite telefono al numero telefonico 02/ 2828000 intestato a Banijay Italia S.p.A., tramite posta elettronica all’indirizzo mail casting@leredita.it intestato a Banijay Italia S.p.A. e tramite il sito istituzionale di Banijay Italia – www.banijayitalia.it indicando nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i propri

dati anagrafici, un indirizzo mail, comune di appartenenza e un numero telefonico di riferimento;

Una redazione casting a decorrere dal 01 agosto 2024 richiama o invia una e-mail agli aspiranti Concorrenti per convocarli ad un provino che viene organizzato in presenza o da remoto; agli aspiranti concorrenti verranno fornite tutte le informazioni necessarie;

Durante il provino gli aspiranti concorrenti sostengono un test più articolato al quale segue una intervista, oggetto di riprese audiovisive, volta ad appurare che gli stessi abbiamo tutti i requisiti. Nel corso del provino si terrà anche conto della simpatia, della spigliatezza, dell’empatia e del vissuto degli aspiranti concorrenti oltreché’ della preparazione culturale e delle doti relazionali e caratteriali dei medesimi nonché’ dell’attitudine ad interessare l’attenzione del pubblico.

Il superamento del provino consente agli autori di individuare i possibili Concorrenti del Programma; i Concorrenti vengono quindi ripartiti in squadre e quindi di volta in volta convocati per la partecipazione al Programma.