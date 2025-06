Alessandro Radaelli: chi è il campione de L’Eredità

Nell’ultima puntata de ‘L’Eredità‘, andata in onda, ieri, martedì 26 febbraio 2025, è stato proclamato un nuovo campione. Si chiama Alessandro Radaelli. E’ di Padova. Ed è direttore generale dell’istituto paritario Romano Bruni a Ponte di Brenta.

Conosciamolo meglio:

Chi è Alessandro Radaelli de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

E’ il ‘MattinoPadova.it’ a dare maggiori dettagli sul concorrente che, da diverse puntate, sta cercando di portare a casa il ricco montepremi accumulato per il gioco finale del programma. Si legge:

“Radaelli è il responsabile della gestione amministrativa della scuola di via Fiorazzo, dove ci sono classi della primaria, della media ed anche di un liceo scientifico. È dirigente dell’istituto Romano Bruni da ben 12 anni. Abita a Padova da tempo, ma proviene da Milano. Prima di sbarcare in città ed entrare nel mondo della scuola, è stato consulente amministrativo di una catena alberghiera in Lombardia”.

Ad oggi, però, non abbiamo altre info che riguardano la vita privata di Alessandro. E se sia presente su Instagram o Facebook.

Cosa è successo nello scorso appuntamento con il game show di Rai 1? Ricordiamo che, per Alessandro, si tratta della nona partecipazione al quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Chi ha vinto la puntata de L’Eredità del 25 febbraio 2025

A vincere, stasera, è stato Alessandro. Il figlio Tommaso gli ha promesso di realizzare un fumetto in caso di vittoria. Ha battuto, nella sfida dei 100 secondi, Giorgio. Ha la possibilità di vincere il montepremi di 150mila euro.

Quali sono gli indizi de L’Eredità della puntata del 25 febbraio 2025

I cinque indizi della puntata di stasera sono: Lasciare (sbagliato)

Fissa (indovinato)

Fiducia (sbagliato)

Comuni (sbagliato)

Bagno (indovinato)

Quale era la parola misteriosa de L’Eredità di stasera 25 febbraio 2025

Alessandro risponde ‘Linea’. La parola da indovinare era, però, ‘Camera’. Non si aggiudica il montepremi di 18750 euro.

Aggiungiamo, inoltre, che, nell’appuntamento del 23 febbraio 2025, non è riuscito a trovare la parola che legasse ‘Calciatore’, ‘Campana’, ‘Fellini, ‘Tirare’ e ‘latte’, ovvero ‘Bidone’. Tre giorni prima, invece, non ha unito gli indizi ‘Auto’, ‘Bellezza’, ‘Triplo’, ‘Gusto’, ‘Feste’ a ‘Salone’.