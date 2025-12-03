Alessandro Preziosi: età, la laurea, dove vive, ex moglie Puccini e figlia, nuova compagna, Sandokan

Alessandro Preziosi è tra gli attori più amati del panorama televisivo italiano, oggi tra i protagonisti della nuova serie tv Sandokan con Can Yaman. Originario di Napoli e nato nel 1973, si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza della città partenopea e ha lavorato per un periodo all’Università degli Studi di Salerno come assistente di Diritto Tributario. Da sempre appassionato di spettacolo, si è però avvicinato sin da subito al mondo della tv.

Il successo e la carriera

Il suo primo debutto è avvenuto nel 1996, quando è comparso per la prima volta come concorrente del programma Beato tra le donne, condotto da Paolo Bonolis. Dalla metà degli anni ’90 ha invece frequentato a Milano l’Accademia dei Filodrammatici e, grazie a questi studi, ha ottenuto la parte di Laerte nella tragedia Amleto diretta dal regista Antonio Calenda. Nello stesso periodo, ha anche ottenuto il suo primo ruolo televisivo, nella soap Vivere su Canale 5. Preziosi ha però raggiunto il pieno successo con la serie Elisa di Rivombrosa, in onda su Canale 5 tra il 2003 e il 2004. Da quel momento non si è più fermato e si sono susseguite molte altre esperienze televisive, cinematografiche e teatrali.

Nel 2007 è apparso al cinema con I Viceré di Roberto Faena e La masseria delle allodole di Paolo e Vittorio Taviani. Nel 2008, grazie all’interpretazione del commissario De Luca nell’omonima fiction Rai, ha vinto il premio Efebo D’Argento. Ha recitato anche in Vincent Van Gogh – L’odore assordante del bianco scritto da Stefano Massini e diretto da Alessandro Maggi e, nel 2020, è stato regista e interprete del documentario La legge del terremoto. Nel 2025, interpreta il personaggio di Yanez de Gomera, un corsaro, nella nuova serie tv Sandokan.

La vita privata

L’attore è stato per anni legato sentimentalmente a Rossella Zito, da cui ha avuto il figlio Andrea Eduardo, nato nel 1995. La secondogenita Elena è invece venuta al mondo nel 2006 dalla storia d’amore con l’attrice Vittoria Puccini, conosciuta sul set di Elisa di Rivombrosa. I due attori si sono ad un certo punto separati ma sono rimasti in buoni rapporti. Preziosi ha inoltre avuto una storia con Greta Carandini, di 16 anni più giovane e, nel 2021, il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che lo hanno ritratto insieme alla presunta nuova compagna Costanza. Dal 2024 è invece legato a Delfina Delletrez Fendi, la figlia di Silvia Venturini Fendi e del famoso gemmologo Bernard Delettrez. Nata nel 1987, la donna lavora nel mondo del design e alle spalle ha una solida formazione accademica sulla storia del costume a Parigi. In seguito ha fondato un brand di gioielleria di lusso intitolato Delfina Delettrez, che si trova a Roma.