Alessandro Greco: età, moglie e figli, la castità, laurea, dove vive. Tutto sul conduttore

Un grande, pardon, immenso professionista che con la sua simpatia ha saputo ben presto conquistare l’amore, quello vero e sincero, del grande pubblico. Conduttore, speaker radiofonico, imitatore e showman di successo, Alessandro Greco si è fatto conoscere soprattutto per il programma Furore che è entrato di diritto nella storia della Tv made in Italy.

Da allora si sono succedute tante altre conduzioni e oggi lo troviamo saldamente al timone, accanto a una meravigliosa Carolina Rey, di UnoMattina Estate. Nato il 7 marzo del 1972, sotto il segno dei Pesci, a Taranto, da tempo vive in Toscana, in particolare in Valdarno, in una casa ampia e meravigliosa, completamente immersa nel verde, che lui ama profondamente. Qui vive con la moglie. Stiamo parlando della bellissima Beatrice Bocci che nel lontano 1994 arrivò al secondo posto di Miss Italia.

Tra l’altro la donna fu la prima Miss mamma con una bambina nata da una precedente matrimonio. Ha svolto la mansione di modella ed è apparsa molte volte in Tv in svariati ruoli. Ha sposato Greco nel 2008 con rito civile e solo in tempi mediamente recenti in chiesa. Tutto ciò è stato possibile grazie a un’importante scelta che di comune accordo la coppia ha fatto come ha svelato lo stesso conduttore in una recente intervista a cuore aperto.

Alessandro Greco, la moglie, la castità e i figli

Alessandro ha spiegato, senza tanti giri di parole, i motivi che ha spinto entrambi a puntare negli ultimi anni alla castità.

“È stata una decisione sponsale rimettere al centro della nostra vita personale e di coppia i sacramenti, così da poterci sposare anche in chiesa, come è successo nel 2014, dopo che ci eravamo uniti civilmente nel 2008″, ha infatti svelato.

Poco dopo ha aggiunto: “Noi abbiamo accolto la castità dopo anni di relazione e due figli così che i sacerdoti potessero offrirci i sacramenti, che sono il livello massimo di unione con Dio“. L’artista ha anche voluto sottolineare che nessuno gli aveva proposto di farlo e che sia stata solo ed esclusivamente una loro liberissima scelta.

Con Beatrice ha messo al mondo nel 1998 Lorenzo. Per decisione di entrambi il figlio rimane fuori dagli scatti Social sia della donna che di Alessandro. Tutti e due possiedono tanti interessi, oltre che una fede incrollabile. Greco poi, in nome del suo ecletticismo, dopo essersi laureto in Giurisprudenza, ha pure studiato Filologia e Storia del Mondo Antico, nonché Ingegneria Edile-Architettura. Dulcis in fundo ha anche conseguito un dottorato in Fisica con esperienza nella ricerca. Insomma, un vero cervellone.