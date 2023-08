Alessandro Cecchi Paone annuncia le nozze con Simone Antolini: “Ci sposerà Emma Bonino”

Fiori d’arancio per Alessandro Cecchi Paone: il divulgatore scientifico, noto per essere stato il volto de La Macchina del Tempo su Rete 4 negli anni Novanta, convolerà a nozze con il fidanzato Simone Antolini.

Il documentarista ha rivelato la sua intenzione di sposarsi al settimanale Chi del direttore e conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini. Cecchi Paone ha confidato alla rivista di essere ormai in ottimi rapporti con la suocera dopo una falsa partenza: la donna non aveva accettato l’omosessualità del figlio, al punto da cacciarlo di casa. Fu quindi il compagno famoso a lanciare un appello al Maurizio Costanzo Show allo scopo di risolvere la pesante vicenda.

Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini hanno poi partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, diventando la seconda coppia gay a partecipare ad un reality show. I primi furono infatti Scialpi e l’allora marito Roberto Blasi in occasione di Pechino Express 2015. All’interno del programma con la conduzione di Ilary Blasi non sono mancati momenti di tensione, dato che in occasione di una prova il divulgatore si era rifiutato di dover gareggiare da solo (“Abbiamo firmato un contratto come coppia”), mentre il compagno era fuori gioco per un malore.

Archiviata l’esperienza in Honduras, i due si uniranno civilmente, probabilmente prima di Natale. Ad officiare la cerimonia un volto che ha fatto la storia della politica italiana:

“Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà di adottare la piccolina (figlia di Antolini, ndr) al fine di prendermene cura legalmente e formalmente”.

Alessandro Cecchi Paone ha legato il suo nome non solo ai documentari, ma anche ai reality show. Ha preso parte alla quinta, alla nona e alla diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi e alla terza del Grande Fratello Vip. Alla carriera da concorrente di reality ha alternato quella di opinionista per Mattino Cinque, L’aria che tira, Non è l’arena, Zona bianca, Live – Non è la d’Urso, Oggi è un altro giorno. Negli ultimi vent’anni ha anche pubblicato più di una ventina di saggi.