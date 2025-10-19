Alessandro Borghese, quanto costa mangiare nei ristoranti stellati dello chef

Alessandro Borghese ha aperto il suo primo ristorante nel 2017 e da allora è uno delle figure più di impatto della ristorazione.

Alessandro Borghese ha aperto il suo ristorante milanese – AB Il lusso della semplicità – nel 2017. Da quel momento lo chef è diventato uno dei personaggi più in voga nel mondo della cucina e della televisione italiana. Dalla ristorazione, è infatti passato a programmi facendogli sviluppare anche una carriera lontano dai fornelli. C’è stato in primis Cortesie per gli ospiti e poi Cucina con Ale e Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, che ha da poco compiuto il suo decimo anno di vita. Lo chef continua tra l’altro ad impegnarsi anche nel mondo della ristorazione, dato che nel 2022 ha aperto il suo locale a Venezia.

I prezzi sul menù di AB – Il lusso della semplicità

Proprio quest’ultimo ristorante, con sede nello storico palazzo del Casinò di Venezia, prevede piatti di mare e di terra tutti a 10 euro con delle eccezioni più pregiate. Si può ad esempio trovare il Bucintoro da 150 euro, ma anche a 200 euro se si preferisce l’aggiunta del caviale. Per i bambini c’è invece un menù a parte con pietanze più sfiziose e adatte a clienti più piccoli: patatine fritte, supplì, fish stick. Tra la lista delle bevande alcoliche ci sono invece liquori, grappe, distillati, whisky, rum. In questo ristorante è inoltre possibile acquistare delle degustazioni di ogni genere, anche in versione Veg: quella da tre portate costa 80 euro, quella da cinque 120 e quella da sette 150.

Sul menu à la carte del ristorante milanese di Alessandro Borghese si possono invece trovare dei piatti elaborati, per cui sono stati scelti dei nomi molto originali. Il MarcondirondirAgnello è ad esempio un carré di agnello arrosto con agretti alla brace, salsa al montepulciano e crema di noci: il costo è di 39 euro. Il Saltimbocca a chi tocca è invece preparato con la cernia, guanciale e salvia, ma anche con sucrine alla brace con vinaigrette di fragole e ravanelli: il tutto a un costo di 36 euro. Il Flower Power è invece un antipasto che costa 26 euro e che è fatto con carpaccio di zucchine gialle e verdi marinate, fiore di zucca ripieno alla parmigiana, zucchina baby alla brace, gelato di cipolla rossa di Tropea caramellata e gel di aceto di fragole.

Non manca inoltre il primo piatto ispirato alla cucina romana, cioè la Cacio e Pepe con lo Spaghettone Pasta Armando da 23 euro. I dessert vengono invece tutti venduti a 20 euro e tra le scelte ci sono Tiramisù sferico, Ale4cioccolati, La Pavlova, la Cioccofrutta, Ho fatto una Cassata. Nella lunga Wine List spiccano invece bottiglie pregiate che provengono da ogni regione.