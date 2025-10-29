Alessandro Borghese e la confessione su 4 Ristoranti: le parole inaspettate dello chef

4 Ristoranti compie 10 anni, l’amato format condotto d’Alessandro Borghese si conferma un successo e continua a mietere ascolti rilevanti nonostante la longevità. Nel corso delle varie stagioni molti ristoratori hanno accettato di mettere sotto esame la loro attività e non sempre gli effetti della partecipazione al programma sono stati positivi. Alcuni hanno affermato che la visibilità ottenuta non è stata proficua e hanno registrato anche un calo negli incassi. Borghese ha più volte parlato della sua responsabilità nel giudicare un ristorante, è consapevole che spesso è il suo giudizio a spostare l’ago della bilancia.

Ospiti del Cook Fest 2025, l’amato chef e star della tv, ha parlato del suo ruolo a 4 Ristoranti, dell’eco mediatico suscitato dal programma e dei suoi diversi effetti collaterali. I ristoratori che partecipano godono infatti della popolarità conquistata grazie al format, popolarità che in alcuni casi può non essere positiva. Non a caso in diverse occasioni chi si è posto agli ultimi posti della classifica ha pagato uno scotto in termini di visibilità, oltre che economico. Borghese di essere consapevole dell’importanza della sua opinione:

“Festeggio i dieci anni di 4 Ristoranti, ma sento un grande senso di responsabilità come fosse la prima volta: so che la mia opinione può determinare il successo o l’insuccesso dei locali anche fuori dalla gara“. Ha poi fatto una confessione che nessuno si aspettava e che ha lasciato i fan del programma e non solo senza parole. L’amato chef della tv ha infatti rivelato che i suoi pareri non sono sempre definitivi e che tende a cambiare idea.

Alessandro Borghese: “Posso cambiare idea”

Consapevole di quanto il suo parere può incidere sul successo o insuccesso di un ristorante Alessandro Borghese ha confessato che spesso torna nei locali che non ha promosso durante il programma e cambia idea: “Accade con frequenza che io vada a riprovare dopo mesi o anni i piatti assaggiati in gara e devo dire che talvolta cambio opinione rispetto alla messa in onda, complici i cambiamenti, nuovi cuochi o menu rinnovati. In ogni caso cerco di mantenere un rapporto umano con chi ha contribuito al successo del mio programma.”

Parole che hanno un certo peso e che rivelano che la partecipazione a 4 Ristoranti può indurre il titolare ad apportare alcune modifiche per rendere l’esperienza nel locale ai suoi clienti più piacevole e di questo Borghese è molto contento. E’ ovvio che quando ciò si verifica Borghese prende atto che il suo giudizio in fondo ha avuto conseguenza non del tutto negative.

Alessandro Borghese: “Mia mamma? Non si avvicinava mai ai fornelli”

Volto tv consolidato, ma soprattutto chef di successo Alessandro Borghese ha ereditato la passione per la cucina dal padre, da cui ha imparato anche ad apprezzare i piatti napoletani. Lo chef, che vanta anche un vasto seguito sui social, ha anche rivelato che la mamma Barbara Bouchet, non si avvicina mai ai fornelli e non le piace cucinare.

Anche la nota attrice ha confermato il suo astio nei confronti dei fornelli: “La cucina assolutamente no, sono negata, sono tremenda. Posso cucinare solo quando recito, per il resto sono davvero una frana. Ci ho rinunciato da tempo. Pensi che il mio forno lo uso come dispensa. Io non ho la pazienza per farlo e poi mangio poco. Alessandro mi dice sempre che non gli va di sprecare il suo talento con me, tanto non mangio nulla e non non capisco alcune cose che lui prepara, e ha ragione”.