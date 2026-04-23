Elegante, moderna e nel cuore della metropoli: ecco dove vive Alessandro Borghese.

Alessandro Borghese, dove vive: il ‘rifugio’ da sogno nel cuore di CityLife. Lo chef tra lusso, design e grattacieli

Tra i fornelli di “4 Ristoranti” e i red carpet televisivi, Alessandro Borghese è diventato l’emblema dello chef rock’n’roll.

Ma quando si spengono le luci delle telecamere e si posa il grembiule, dove si rifugia lo chef più carismatico del piccolo schermo? Sebbene le sue radici affondino nella San Francisco degli anni ’70 e il suo cuore batta ancora forte per Roma, il presente di Borghese ha un indirizzo preciso: Milano.

Alessandro Borghese: la nuova vita nel cuore pulsante di Milano

La scelta del capoluogo lombardo non è stata solo un calcolo professionale, ma un vero e proprio “colpo di fulmine” abitativo.

Borghese ha scelto di mettere radici laddove la città corre più veloce, stabilendosi nel futuristico distretto di CityLife. Non è solo una questione di design. Vivere qui significa per lo chef essere a pochi passi dal suo quartier generale operativo, il ristorante “Il lusso della semplicità“.

Insieme alla moglie Wilma Oliverio, Alessandro abita in un appartamento che sembra uscito da una rivista di architettura: linee contemporanee, funzionalità estrema e quel tocco di personalità dinamica che lo contraddistingue.

Una casa che è lo specchio del suo stile di vita, sospeso tra impegni familiari e la gestione di un impero del gusto che oggi conta due perle: lo storico locale milanese e la nuova scommessa veneziana a Cannaregio, già entrata nei radar della Guida Michelin nel 2025.

Dalle navi da crociera ai grattacieli: il “voto” di CityLife

Prima di approdare all’ombra delle Tre Torri, il percorso di Borghese è stato una vera odissea culinaria. Dopo il diploma all’American Overseas School di Roma, si è “fatto le ossa” per tre anni sulle navi da crociera, per poi toccare le vette della ristorazione mondiale a Londra, Parigi, San Francisco e New York.

Oggi, quella stessa attitudine cosmopolita trova casa in una delle zone più ambite d’Italia. Il mercato immobiliare nell’area Fiera-De Angeli, che abbraccia CityLife, è inarrestabile.

Con prezzi medi che a giugno 2025 hanno sfiorato i 7.100 €/m² (+2,6% su base annua), il quartiere è diventato il rifugio preferito di manager e star dello spettacolo.

Dalle iconiche residenze Hadid agli spaziosi loft ristrutturati, vivere qui è una dichiarazione di status: centralità, lusso e una vista mozzafiato sullo skyline meneghino.