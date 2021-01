4 Ristoranti, Alessandro Borghese a Bari per il crudo di mare

Mettere in sfida 4 Ristoranti cercando il miglior crudo di mare ha il sapore del paradosso e a MasterChef di certo qualcuno avrebbe affermato “Mi stai diludendo…”. Ma se vai a Bari è difficile non lasciarsi conquistare dai frutti di mare proposti crudi ai propri commensali e così Alessandro Borghese torna in Puglia alla ricerca del Miglior Ristorante di Crudo di Mare, protagonista della sesta puntata della nuova stagione, in onda questa sera – martedì 12 gennaio – alle 21.15 su SkyUno. In gara Mimmo con Tabula Rasa, Anna Rita con Asuddiest, Tina con L’Incanto, e, infine, Diego con Biancofiore: tutti e quattro, insieme a chef Borghese, valuteranno con un voto da 0 a 10 location, menu, servizio e conto, cui si aggiungono le tagliatelle di mare come Categoria Special. Come sempre, però, la sfida inizierà con l’ispezione di Borghese nelle cucine dei concorrenti, prima degli assaggi e dei commenti.

Ma vediamo quali sono i ristoranti protagonisti della puntata di martedì 12 gennaio 2021.

4 Ristoranti in gara 12 gennaio 2021

Vediamo quali sono i 4 Ristoranti in gara per la sfida tutta barese a base di Crudo di Mare.

TABULA RASA (Quartiere Poggiofranco)

Mimmo (48 anni) è il titolare, barese doc, sicurissimo di sé, si sente il capitano del suo ristorante, il re del mare. Per lui San Nicola e il crudo di mare sono, rispettivamente, re e regina di Bari: imprescindibili. Il suo crudo, servito su un piatto di ghiaccio rigorosamente coperto da carta velina così da non contaminare il pesce, comprende: scampi, gamberi, ostriche, noci, cozze pelose e allievi. Poi, se è il periodo giusto, polipi e ricci. Il ristorante si trova nel quartiere moderno di Bari. La location è grande e curata, ha varie sale e una mise en place contemporanea. Nel locale è presente un bancone con esposto il pescato del giorno di cui Mimmo è tanto fiero.

ASUDDIEST (Quartiere Japigia)

Anna Rita (54 anni), che ha un sorriso rassicurante, è la chef capace, con la sua giovane brigata, di rielaborare i piatti della tradizione. Il suo crudo, che comprende i frutti di mare e i crostacei tipici, è accompagnato da tacos e guacamole o da una salsa teriyaki. “L’ho fatta provare anche ai baresi più baresi che ci siano e me la richiedono sempre”. Il crudo è servito in vari piatti, con un po’ di ghiaccio sopra per tenerlo fresco. Il locale si trova sul lungomare spartano di Bari. All’interno, invece, è molto curato: ha un’ampia sala bianca e azzurra, con una mise en place con tovaglie chiare e bicchieri colorati che danno un tocco un po’ casual e un po’ chic. C’è anche una terrazza e un dehors vista mare.

L’INCANTO (Quartiere Santo Spirito)

Tina (47 anni), al secolo Concetta Abatantuono, è la titolare insieme al marito Emanuele. Tina si occupa della sale e, soprattutto, dei clienti. Controlla tutto, dalla posata lucidata alla mise en place. È la signora “bene” di Bari, che acquista il pesce alla Boutique dei frutti di mare. Il suo crudo, chiamato in menu “Delizie di mare”, è tradizionale, ma servito in maniera scenografica su un vassoio riempito di ghiaccio. Non viene aggiunta alcuna salsina, solo qualche spicchio di limone. Il locale, a nord di Bari, ha un retrogusto un po’ Anni 80, proprio come Tina, e grandi vetrate che si affacciano sul mare. Ha l’aspetto del ristorante di pesce elegante, con il tovagliolo bianco e blu ed elementi marinari nell’arredo.

BIANCOFIORE (Centro)

Diego (48 anni), figlio di pescatori, è il titolare, preparato, rigoroso e molto attento alla qualità. Dai fornitori è considerato un rompiscatole. Il suo crudo è sempre in carta con frutti di mare, polipetti arricciati solo dai pescatori che fanno pesca all’amo, crostacei e sfilettati. Tutto è servito senza limone e salse. I frutti di mare vengono serviti con il guscio sul ghiaccio e il resto su un piatto di ceramica freddo in modo da non alterare i sapori. Il locale si trova in quello che Diego definisce “Il Salotto di Bari”, tra la Città Vecchia e il mare, in un edificio del 500. È tutto scavato nella pietra, curato, ma non pretenzioso. La cucina è a vista sulla sala.

