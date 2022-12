Sembra non essere ancora rientrata la maretta che si è aperta platealmente ieri nella redazione di Rai Sport, con gli scambi di tweet al vetriolo fra Paola Ferrari e Alessandro Antinelli. Il giornalista, parte della delegazione Rai a Doha, al termine dell’esperienza dei Mondiali, ha voluto infatti fare dei ringraziamenti.

“Ringraziamenti finali:

Grazie a tutti voi per averci seguito così numerosi.

Grazie alla Rai e alla direzione di Raisport per aver creduto in me e aver creduto che fosse possibile raccontare 64 partite in maniera degna.

Spero che la missione sia compiuta.

Grazie alla mia squadra: telecronisti, inviati, coordinatori, tecnici, registi. Siete stati grandi.

Grazie Donatella Scarnati, ultima sfida vinta ora goditi il meritato riposo.

Grazie ai miei super talent: Lele Adani, Claudio Marchisio, mister Strama Sebino e Dige.

Non siete solo bravi con la cuffia o in studio, siete persone speciali.”

A tutti questi ringraziamenti si è poi aggiunta quello che lo stesso giornalista definisce “una questione personale”. “Vorrei mandare un messaggio a chi ha provato ad ELIMINARMI fabbricando calunnie e riservandomi urla e insulti nei corridoi. Io per te non provo odio, l’odio è un sentimento che non mi appartiene. Per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma non cuore e competenza” ha chiosato Antinelli.

Difficile non immaginare a chi si riferisca con queste precise parole il giornalista di Rai Sport, che ieri aveva ricordato a Paola Ferrari: “Parlo quando e quanto voglio. Gli ordini dagli a casa tua”. Arriverà una tregua nella redazione di Rai Sport, dove Alessandro Antinelli gode della forte stima della direttrice Alessandra De Stefano, che l’ha voluto caporedattore centrale, nonché conduttore dei pre-partita della Nazionale al posto proprio di Paola Ferrari (posto preso anche nella spedizione in Qatar)?