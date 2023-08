Alessandro Alessandro, pianista noto per aver preso parte ai programmi Agenzia Matrimoniale e Maurizio Costanzo Show, è morto all’età di soli 62 anni. Il musicista, stando a quanto riporta La Repubblica, lottava contro una malattia da due anni.

Nato a Rosciglio, provincia di Salerno, nel 1964, Alessandro Alessandro ha esordito in tv al Maurizio Costanzo Show, sostituendo Franco Bracardi, pianista del talk show condotto da Maurizio Costanzo per oltre vent’anni, nel 1984, per circa 250 puntate.

Alessandro Alessandro divenne un volto familiare per i telespettatori, però, soprattutto grazie ad Agenzia Matrimoniale, lo storico programma pomeridiano, un dating show ante litteram dove persone single si presentavano alla ricerca dell’anima gemella, condotto da Marta Flavi. Le edizioni di maggior successo del programma andarono in onda su Canale 5 dal 1988 al 1995 e l’accompagnamento musicale era a cura proprio di Alessandro Alessandro.

Il programma era prodotto da Maurizio Costanzo, all’epoca marito di Marta Flavi. Agenzia Matrimoniale, nel 1995, passò da Canale 5 a Rete 4 e, per quanto concerne la sua ultima edizione, cambiò titolo in Agenzia e la conduzione fu affidata a Barbara D’Urso.

Da Agenzia Matrimoniale, nacquero anche due spin-off, Ti amo… parliamone, riservato a persone che provavano a recuperare una storia d’amore finita, e Cerco e offro, con protagonisti persone che cercavano e offrivano posti di lavoro (per un breve periodo, questo format fu inserito anche all’interno di Uomini e Donne).

Riguardo Marta Flavi, l’anno scorso, la conduttrice ha partecipato come concorrente alla diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle.

A Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone andato in onda su Rai 1, nel 2021, Alessandro Alessandro dedicò una clip a Marta Flavi, ospite in studio nel corso di una puntata, suonando la canzone I migliori anni della nostra vita al pianoforte.

I funerali del musicista saranno celebrati a Roma, nella chiesa di San Gregorio VII, il 7 agosto 2023.