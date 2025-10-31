Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle, chi è la maestra: età, marito e figli, la vita a Hong Kong, profilo Instagram

Alessandra Tripoli è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati di Ballando con le Stelle, con il suo stile inconfondibile, la sua passione e la grinta che mette in ogni esibizione, in pista è un vero e proprio vulcano di energie. Al suo fianco in quest’edizione c’è Filippo Magnini, che con garbo e la tenacia che solo uno sportivo dei suoi livelli conosce, sta regalando grandi soddisfazioni alla sua insegnante.

Ma chi è la ballerina professionista di Ballando con le Stelle? Dal marito alla vita ad Hong Kong, tutto quello che si deve sapere su di lei. L’insegnante ha una bellissima storia d’amore, ha vissuto un momento molto doloroso della sua vita e ama il suo lavoro.

Tutto quello che si deve sapere su Alessandra Tripoli, dalla casa alla vita privata

Classe 1987, Alessandra Tripoli ha 39 anni, è originaria di Misilmeri, in provincia di Palermo e si è avvicinata al mondo della danza quando aveva solo 7 anni, passione che è nata in lei grazie al programma televisivo Non è la Rai. Ha iniziato così a studiare sia danza classica che moderna, ma poi si è appassionata dei balli latinoamericani.

La sua bravura, ma anche la grande professionalità, l’hanno portata a diventare in poco tempo a ballare sui palcoscenici delle più ambite competizioni internazionali. Non è un caso che nel 2013, da giovanissima, ha deciso con il compagno Luca Urso – partner anche nella danza, hanno entrambi la stessa grande passione – di trasferirsi a Hong Kong, partecipando alle più importante gare nel mondo e avendo come casa l’ex colonia britannica. La storia d’amore tra Alessandra e Luca sembra essere uscita da un film, si sono conosciuti quando erano due adolescenti, si sono scambiati il primo bacio a 17 anni e da quel momento non si sono più separati.

Nel 2014 Alessandra Tripoli è arrivata a Ballando con le Stelle, il suo primo partner è stato Enzo Miccio, che poi ha organizzato il bellissimo matrimonio con Luca Urso. Si è subito fatta riconoscere nel programma televisivo, diventando anno dopo anno una colonna portante del talent show di Milly Carlucci. L’insegnante del programma di Rai 1 nel 2021 ha avuto il suo primo e unico figlio, Liam, che è nato a Hong Kong nel periodo della pandemia, un momento molto importante che Alessandra ha sempre descritto come tappa grazie alla quale è diventata più forte.

La ballerina di Ballando con le Stelle nel 2023 ha dovuto affrontare la perdita della madre, un lutto che l’ha profondamente segnata, non ha mai nascosto il dolore provato, definendolo: “soffocante e spaventoso”. Alessandra Tripoli oggi vive con la sua famiglia in Sicilia, dove con il marito hanno deciso di tornare dopo anni trascorsi ad Hong Kong, dove si erano trasferiti per seguire le lezioni dei migliori insegnanti di danza al mondo. La coppia ha una casa a a Bolognetta, vicino Misilmeri, suo paese d’origine. Chiaramente fa da sponda con Roma, dove è impegnata per diversi mesi per ragioni lavorative.

Alessandra Tripoli ha un profilo Instagram che conta 148mila followers, un numero importante che è la dimostrazione di quanto sia un personaggio seguito. Qui condivide immagini e video legate prettamente al suo lavoro, anche se – di tanto in tanto – non manca qualche eccezione legata alla sua vita privata.