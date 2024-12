Chi è Alessandra, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con cui si sentiva Michele Longobardi

Con la registrazione di ieri pomeriggio, si è conclusa definitivamente l’avventura di Michele Longobardi ad ‘Uomini e Donne‘. Come riportato dal nostro Fabio Morasca, citando Lorenzo Pugnaloni, “Le corteggiatrici di Michele, però, sono state anche informate, attraverso una telefonata con una ragazza di nome Alessandra, del fatto che Michele, durante il suo trono, si è sentito e visto proprio con lei”.

L’ormai ex tronista si sarebbe visto, e sentito via telefono, con la ragazza fino al 7 dicembre con la promessa di frequentarsi alla luce del sole una volta terminato il percorso all’interno della trasmissione di Canale 5.

Lo stesso blogger, nelle ore successive, ha riportato anche il nome e cognome dell’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi nonché scelta di Luca Daffrè, ovvero Alessandra Somensi (con profilo Instagram @alessandra.fmg). La relazione con l’ex naufrago de ‘L’Isola dei Famosi’ è terminata pochi giorni dopo la fine delle registrazioni.

In attesa della messa in onda della puntata incriminata, mancano le reazioni dei diretti interessati. Chi, invece, a distanza di mesi, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa è Manuela Carriero che, ai tempi, fu corteggiata dal ragazzo napoletano:

La reazione di Manuela Carriero dopo la cacciata di Michele Longobardi da Uomini e Donne

Attraverso un Instagram Stories, nelle scorse ore, l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, è stata abbastanza incisiva sull’infelice conclusione del trono del suo ex corteggiatore Michele:

“Mi state scrivendo in tantissimi che avevo ragione, che ci avevo visto lungo. Avevo previsto tutto, sia il suo trono, sia la sua triste fine, in tutti i sensi. Appena lo hanno annunciato tronista, mi sono arrivate delle segnalazioni molto particolari. “Ha detto

che sceglierà la preferita del pubblico”. Eh, certo quando ti interessa solo la notorietà è proprio così! Ma qualcuno pensa davvero che dopo un anno dal suo finto corteggiamento nei miei confronti, non sia riuscito a trovare una ragazza fuori?

Ne aggiunse 87 nuove durante il mio trono le avevo persino contate. Perché non ho parlato prima? Avrei dovuto portare come prove questi screen e di conseguenza coinvolgere terze persone e poi perché poteva sembrare che portassi rancore. Invece sono stata felice quando l’ho saputo perché sapevo che si sarebbe mostrato esattamente per ciò che è. Non sono vendicativa, ci pensa sempre il karma ad arrivare

al momento giusto! (e questo vale per tutti). Ricordo ancora quando si elogiava dicendo che sarebbe stato il tronista perfetto! Sì, perfetto a fare schifo! Ecco ragazzi, queste sono le cose di cui ci si dovrebbe vergognare davvero nella vita. Avrei tanto altro da dire, ma ora non ho tempo da perdere.

Mi dispiace solo per tutte le persone prese in giro, redazione, pubblico e specialmente quelle povere e bellissime ragazze che ci hanno perso i mesi dietro a un “uomo” del genere. # ci siamo scansate tutte un fosso!”

Manuela ex tronista di #uominiedonne commenta la figuraccia fatta da #michele: “Avevo ragione io. Ci avevo visto lungo’ pic.twitter.com/mGzC9tKteE — occhioallapenna (@simonabastiani) December 19, 2024