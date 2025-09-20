Alessandra Mussolini: età, marito e figli, dove vive, lavoro, lauree. Tutto sulla gieffina del Grande Fratello Vip

Alessandra Mussolini, quando è nata, dove vive e di che cosa si occupa. Tutto su di lei.

Articolo aggiornato al 20.03.2026 ore 15:00

Alessandra Mussolini è nata nella Capitale il 30 Dicembre del 1962, sotto il segno del Capricorno, dunque ad oggi ha 62 anni. I suoi genitori sono Romano Mussolini e Maria Scicolone.

Il nonno è stato Benito Mussolini mentre sua zia materna è Sophia Loren. Fin da ragazza ha dimostrato di essere molto interessata al mondo dello Spettacolo, in primis a quello della recitazione.

Il suo debutto sul Grande Schermo è avvenuto quando aveva solo dieci anni nella pellicola Bianco, rosso e... di Alberto Lattuada.

Anni dopo ha recitato in Una giornata particolare di Ettore Scola. Successivamente ha recitato nella commedia Noi uomini duri per poi lasciare il mondo del Cinema con Sabato, domenica e lunedì di Lina Wertmiller nel 1990. Alessandra ha deciso di dedicarsi poi alla Politica.

Tuttavia nel mese di Dicembre 2020, in un’intervista concessa a Il Tempo la Mussolini ha dichiarato di voler lasciare quest’ultima per ritornare a occuparsi di Spettacolo.

Ha così intensificato le sue partecipazioni in qualità di opinionista, attività nella quale è sempre stata attiva fin dal 2008, in svariati programmi come Buona Domenica, Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Questa Domenica, Domenica Cinque, Domenica Live, L’aria che ti e Live – Non è la d’Urso.

Alessandra Mussolini, chi sono il marito e i figli

In nome del suo amore per il canto ha partecipato nel 2022 a Tale e Quale Show mentre due anni prima, richiamata dal suo grande interesse per il ballo, a Ballando con le stelle, ove si è classificata terza.

Successivamente ha partecipato al Cantante Mascherato ed è tornata allo show danzereccio di Rai 1, stavolta nel ruolo di opinionista. In passato, esattamente nella stagione televisiva 1981- 82 ha condotto insieme a Pippo Baudo Domenica In. Nel corso del tempo è stata più volte ospite del contenitore domenicale di Rai 1.

Passando alla vita privata, è noto che Alessandra che sia sposata dal 28 Ottobre del 1989 con Mauro Floriani. La coppia ha messo al mondo tre figli quali Caterina, Clarissa e Romano, nati rispettivamente nel 1995, 1997 e 2003. Alessandra vive a Roma, in una villa sita sulla Nomentana in zona dunque non lontana dalle Ambasciate.

Oggi si divide tra i suoi impegni televisivi con quelli politici, oltre che quelli legati alla sua famiglia. Tra le varie curiosità su di lei c’è una che riguarda i suoi studi.

Difatti la Mussolini ha conseguito una Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, senza però aver mai esercitato la professione di medico.

La partecipazione al Grande Fratello Vip

Alessandra Mussolini ha da qualche giorno fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2026, suscitando subito l’interesse e l’attenzione dei telespettatori.

La Mussolini ha deciso di mettersi in gioco in un contesto completamente diverso, portando nella casa un bagaglio di esperienze e una personalità forte.

La sua presenza non è passata inosservata, soprattutto dopo i primi battibecchi con l’opinionista Selvaggia Lucarelli.

Il confronto tra le due ha acceso il dibattito e innescato tensioni all’interno del programma. Le prime schermaglie verbali hanno messo in luce un lato più spigoloso della concorrente, che non ha esitato a rispondere con decisione e schiettezza, come da suo carattere.

Il pubblico del Grande Fratello Vip è ora curioso di vedere come si evolverà il rapporto tra Alessandra Mussolini e gli altri inquilini della casa, soprattutto in un contesto così diverso da quello politico in cui era abituata a muoversi.