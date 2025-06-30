Alessandra Mastronardi, dove la vedremo in tv dopo Doppio Gioco

Alessandra Mastronardi è tra le giovani attrici più promettenti del panorama televisivo italiano. Aria da brava ragazza, viso acqua e sapone, e talento rivelato sin dalle prime esperienze sul set, ha conquistato la popolarità grazie al suo ruolo di Eva ne I Cesaroni. Ruolo che le aprì diversi porte dello spettacolo. In seguito è stata infatti protagonista di fiction di successo e la sua carriera è stata in continua ascesa. Il personaggio di Eva, per diversi motivi, non sarà presente nel sequel de I Cesaroni- Il ritorno che andrà in onda nella prossima stagione tv.

Oggi Alessandra Mastronardi di gode il successo di Doppio Gioco, fiction che è stata apprezzata dal pubblico e che nonostante la collocazione scelta ha ottenuto dati share rilevanti. Nella serie la Mastronardi ha interpretato Daria, un personaggio lontano dai ruoli soliti a cui ha abituato il pubblico. Una ragazza decisa e sicura che combatte contro la dipendenza dal gioco e con in fantasmi della sua infanzia legata ad un padre che l’ha ingannata. Padre, interpretato da Max Tortora, che riappare all’improvviso.

La fiction è stata definita dalla stampa un “piccolo gioiello” che non ha avuto l’attenzione mediatica che meritava. Mediaset l’avrebbe dovuta collocare in piena stagione tv. Il finale aperto di Doppio Gioco lascia adito alla possibilità che ci sia presto una seconda stagione. Alessandra è stata promossa a pieni voti e a quanto pare è pronta a tornare nei panni di Daria e a riconciliarsi con Ettore, il poliziotto che gli ha rubato il cuore. In attesa di vedere il secondo capitolo di Doppio Gioco, che per il momento non è stato ancora confermato, i fan della Mastronardi potranno rivedere l’attrice in Rai. Ecco dove.

Alessandra Mastronardi torna in Rai: in programma le repliche dell’Allieva

Visto l’eco di Doppio Gioco, che sta dando a Alessandra Mastronardi una certa visibilità, la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche di tutte le stagioni de L‘Allieva. La serie ha come protagonista l’ex volto de I Cesaroni e Lino Guanciale che vestono i panni di due medici legali. La serie ha avuto un discreto successo di ascolti, ma ad un certo punto la produzione della rete di stato ha deciso di non darle un seguito.

Dal 14 luglio, ogni pomeriggio su Rai 1 L’Allieva torna in video: Alice e Guido appassioneranno il pubblico con i loro casi, ma anche con i loro amore troppo spesso contrastato e travagliato. Sicuramente anche le repliche dell’Allieva avranno un riscontro positivo e non è escluso che la Rai decida di cambiare idea su un possibile seguito.

Alessandra Mastronardi: “Invidio a Daria la sua sicurezza”

Sia Max Tortora che Alessandra Mastronardi hanno creduto in Doppio Gioco, erano certi che la serie avrebbe riscontrato il favore del pubblico. L’attrice ha rivelato cosa l’ha spinta ad accettare il ruolo di Daria: “La sua sicurezza la rende molto forte al giudizio altrui, io invece sto imparando a non farmene più un peso.”

Ha amato particolarmente il suo carattere severo: “Mi ha conquistato il suo carattere duro e ombroso. Volevo sperimentare un colore diverso che non avevo ancora usato… E devo ammettere che è stata una prova molto interessante. Daria ascolta e osserva chi ha davanti a sé in modo estremo, ed è allenata a farlo, usando i punti deboli a suo favore.”