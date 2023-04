E’ di qualche tempo fa la decisione di Alessandra De Stefano di lasciare la direzione di Rai sport. Da queste colonne vi abbiamo spiegato nel miglior modo possibile il perchè di quella decisione irrevocabile, anche citando uno degli aforismi più famosi di Winston Churcill che diceva: “Il coraggio è la più alta delle qualità umane perché ne garantisce tutte le altre”. Una decisione che ha provocato poi la nomina ad interim quale direttore di Rai sport del decano di quella testata Marco Franzelli. Ma che accadrà ora di Alessandra De Stefano?

Secondo quanto apprende TvBlog l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes l’ha appena nominata corrispondente Rai da Parigi. Già da lunedì prossimo Alessandra De Stefano sarà operativa da Parigi e avrà questo importante incarico che dividerà insieme alle altre due corrispondenti della televisione pubblica presso la capitale francese, Nicoletta Manzione e Giovanna Botteri, per un trio tutto al femminile. Se ne parlava da tempo di un approdo della De Stefano a Parigi, ma ora la cosa è diventata realtà.

Saranno dunque tre le corrispondenti della Rai da Parigi, ma dal prossimo anno una di loro andrà in pensione, si tratta di Giovanna Botteri che lascerà l’incarico per raggiunti limiti d’età. Cambio dunque di vita per Alessandra De Stefano che da lunedì dunque sarà a tutti gli effetti corrispondente della Rai da Parigi per tutte le testate giornalistiche della televisione di Stato. L’incarico arrivato a stretto giro di posta -dopo la decisione della De Stefano di lasciare la direzione di Rai sport- da parte di Carlo Fuortes, cosa che dimostra la grande stima dell’attuale capo della Rai verso l’ex direttrice della testata sportiva Rai, una stima che le ha manifestato fin da subito, quando decise di metterla a capo dell‘effervescentissima redazione sportiva della televisione pubblica.

Parigi per Alessandra De Stefano è ormai una seconda casa, ha sposato infatti del 2006 Philippe Brunel, giornalista del quotidiano francese L’equipe e ora diventerà anche la sua casa professionale con il nuovo incarico di corrispondente della Rai.