Alessandra Celentano: età, ex marito e figli, dove vive, studi, il rapporto con lo zio Adriano

Alessandra Celentano è stata confermata tra i coach della nuova edizioni di Amici. E’ il volto più rappresentativo dei prof dell’iconica scuola, dov’è ormai presente da tantissime stagioni. Temuta dagli allievi, che le hanno manifestato stima e rispetto, e spesso messa in discussione dai suoi stessi colleghi che non condividono alcuni suoi modi di fare, Alessandra è oggi un volto tv molto amato. Ballerina e coreografa affermata, vanta una carriera eclettica e versatile caratterizzata da diversi successi. Nipote di Adriano Celentano, ha un rapporto speciale con la cugina Rosita, figlia del Molleggiato.

Di origine milanese, Alessandra è nata nel 1966 e il suo approccio con la danza è avvenuto quando era ancora molto piccola. Ha avuto insegnati di spessore come Piera Casbelli, Ornella Costalonga e Francesco Aldrovandi e una volta terminati gli studisi è specializzata all’Opera di Stato di Budapest. Ha poi vinto una borsa di studio che le ha dato la possibilità di perfezionarsi. Sul palco ha debuttato negli anni ottanta: ha danzato con la compagnia Aterballetto diretta da Amedeo Amodio, con cui ha lavorato fino agli anni novanta.

Da quel momento la sua carriera è decollata. Ha danzato in diversi teatri prestigiosi: dal Teatro Comunale di Firenze e al Teatro San Carlo di Napoli, ma anche sui più importanti palcoscenici internazionali. Recentemente ha collaborato con Roberto Bolle e ha all’attivo anche numerose esperienze a fianco di Carla Fracci. Nel 2003 ha intrapreso la strada della tv, accettando il ruolo di coach di danza classica ad Amici, e dopo più di 20 anni è ancora una dei professori più discussi. La coreografa vive a Roma, in un bellissimo appartamento.

Alessandra Celentano, chi è l’ex marito

Oggi Alessandra Celentano si dichiara single, e non alla ricerca di un compagno. In passato è stata sposata con Angelo Trementozzi, analista finanziario e maestro di karate, con cui ha mantenuto un rapporto civile. In diverse interviste ha parlato anche della mancata maternità, cosa che a suo avviso avrebbe condizionato il suo matrimonio.

Dopo la separazione la Celentano non avrebbe avuto altre relazioni, e in modo ironico nel salotto di Belve, ha parlato della sua castità voluta e scelta: “Mi definisco una zitella. Sono casta da 13 anni: mi devo vergognare? Quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo. Quelli della mia età li vedo già un po’ passatelli, quindi capisci che è un po’ difficile.”

Alessandra Celentano: “Zio Adriano da piccola mi cantava le canzoni”

In diverse occasioni Alessandra Celentano è apparsa sui social con la cugina Rosita, e anche con lo zio Adriano. La coach di Amici ha infatti ammesso di avere un rapporto sereno con il Molleggiato e di lui ha solo ricordi positivi. Ha infatti rivelato che l’artista quando era piccola le cantava le canzoni e questo la rendeva felice:

“Per noi è sempre stato lo zio simpatico che ci faceva giocare, ci piaceva tanto andare sul set quando girava i film. Lui e mio padre ci hanno insegnato veramente il senso della famiglia che per me è uno dei valori più importanti e cerco di continuare i loro insegnamenti perché prima di tutto viene la famiglia.”