Alessandra Amoroso, proposta di matrimonio sul palco: la reazione della cantante

Alessandra Amoroso si sposa. Dopo l’annuncio della gravidanza, è arrivata un’altra notizia per la cantante leccese, che ha ricevuto la proposta di matrimonio proprio in occasione del suo concerto e dinnanzi alla sua gente. Il futuro sposo è Valerio Pastore, con cui l’artista sta per mettere al mondo la sua prima figlia. I due si sono mostrati subito uniti, felici e molto affiatati, tanto che lui la supporta ad ogni concerto e non le fa mai mancare l’amore. La grande sorpresa è però arrivata proprio nella città di Lecce, dove c’è stata la fatidica proposta: lui si è inginocchiata e lei non ha trattenuto l’emozione.

Il video della proposta e la reazione di Amoroso

La serata del 7 agosto è in realtà stata piena di significato. La cantante è infatti tornata a Lecce per chiudere il tour estivo che l’ha vista protagonista di diversi concerti. Per la prima volta, si è mostrata con il pancione e che ha condiviso con tutti i fan la gioia di poter presto diventare mamma. Lei è infatti in dolce attesa della piccola Penelope, frutto dell’amore con il compagno Valerio Pastore. Quest’ultimo è anche lui appassionato di musica ma lavora dietro le quinte, dato che è un tecnico del suono che collabora con Alessandra nel corso dei suoi live. Il concerto si è stavolta tenuto nelle suggestive Cave del Duca di Lecce, luogo che si è fatto sfondo di un momento indimenticabile, cioè quello che racchiude la proposta di matrimonio fatta ad Alessandra.

Con tutti i fan presenti, Valerio si è inginocchiato, ha tirato fuori l’anello e le ha chiesto di sposarlo. Un momento unico e del tutto magico, che ha affascinato tutti e che è stato anche ripreso in diversi video, circolati ora in rete e diventati subito virali. Lei era visibilmente emozionata e non ha nascosto le lacrime, mentre il pubblico applaudiva e urlava mostrando tutta la propria contentezza.