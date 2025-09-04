Alessandra Amoroso: età, compagno, dove vive, il rapporto con Maria De Filippi

Alessandra Amoroso è tra le cantanti più amate del panorama musicale italiano. Originaria di Galatina (Lecce), è nata nel 1986 da genitori pugliesi. Da sempre appassionata di musica, ha tentato più di una volta di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi e, dopo essere stata rifiutata nel 2007, ha valutato l’idea di prendere i voti e diventare suora. Lei è infatti da sempre credente: i suoi portafortuna sono infatti due medagliette, una della Madonna e una di Sant’Antonio che le sono state regalate dalla nonna.

I primi passi in tv e il successo

La cantante è riuscita ad entrare nel talent Amici nel 2009, quando ha anche vinto il programma ed è diventata a tutti gli effetti un’artista molto apprezzata. Nel corso del programma, sono stati lanciati i suoi due singoli di debutto Immobile e Stupida. Nel 2009 ha invece pubblicato il suo primo album Senza Nuvole, seguito l’anno successivo dal secondo disco Il mondo in un secondo. Nel 2010 ha partecipato alla serata dei duetti di Sanremo con Valerio Scanu e, da quel momento, la sua carriera non si è più fermata. Nel 2018 ha festeggiato i suoi 10 anni di carriera, durante i quali ha ottenuto un successo incredibile, collezionato dischi pubblicati e vinto premi e riconoscimenti.

Nel 2014 Alessandra ha debuttato in gara al Festival di Sanremo con il brano Fino a qui, considerato una delle canzoni favorite alla vittoria finale. Nel 2025 ha invece fatto uscire un nuovo album intitolato Io non sarei.

La vita privata

Alessandra Amoroso è stata legata sentimentalmente a Luca, suo amico di infanzia e suo primo grande amore. I due si sono però separati e lei ha iniziato una relazione – nel 2015 – con Stefano Settepani, suo manager e produttore del programma Amici di Maria De Filippi. Si sono conosciuti proprio nel dietro le quinte del talent e, come ha dichiarato la cantante durante diverse interviste, lui l’ha conquistata proprio con la sua ironia. La coppia avrebbe dovuto pronunciare il Sì nel 2019, ma le nozze sono state rimandante, fino a che entrambi hanno annunciato la separazione sui rispettivi profili social. L’artista è oggi felice insieme al suo attuale fidanzato Valerio Pastore, tecnico del suono, da cui sta per avere la sua prima figlia Penelope. I due si sposeranno presto: virale è infatti diventata la romantica proposta di matrimonio che lui le ha fatto nel backstage del suo concerto a Lecce, città d’origine della cantante e in cui molto probabilmente si terranno le nozze.