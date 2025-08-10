Alena Seredova torna a parlare del divorzio da Buffon: le parole della showgirl

Alena Seredova ha parlato nuovamente della sua storia d’amore con Gigi Buffon e del loro divorzio. La showgirl ha infatti raccontato qual è stato il suo modo di uscire dal dolore e superare le più grandi difficoltà. Dopo aver chiuso quel capitolo della sua vita, è d’altronde tornata a sorridere ed è ora di nuovo felice.

Cosa ha detto Seredova sul divorzio da Buffon

I due si sono sposati nel 2011, dopo una lunga relazione che è iniziata nel 2005. Dal loro amore sono anche nati i due figli Louis Thomas e David Lee, ma ad un certo punto – tre anni dopo – si sono separati, e questo periodo è stato per la modella un momento di grande dolore. Anno dopo anno, ha provato a ricominciare e a ricostruire la sua vita, partendo soprattutto dall’amore per i suoi figli. Alena ha infatti incontrato nel 2015 Alessandro Nasi, da cui ha avuto – cinque anni dopo – la piccola Vivienne Charlotte. Nel 2023 i due si sono sposati a Noto, in Sicilia, con una cerimonia molto romantica ed emozionante. Alena ha però parlato in più occasioni del suo rapporto – ormai terminato – con Buffon, e lo ha fatto anche in questi giorni sui social.

La showgirl si trova in vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi, e ha deciso di dare spazio ai suoi followers rispondendo alle loro domande. “Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare” – ha dichiarato lei – “ed è sicuramente faticoso e difficile ma diciamoci la verità, ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera“. Lei stessa ha tra l’altro svelato di sentirsi rifiorita e ha così diffuso un messaggio di speranza a chi sta vivendo un periodo complicato oppure sta affrontando una separazione. “Si può anche cambiare fiore proprio. Vuol dire che alla fine è per tutti noi così, non disperate“, ha alla fine concluso.

Alena Seredova e il drastico cambiamento

La soubrette ha inoltre rotto il silenzio sul suo aspetto fisico, raccontando di aver perso 16 chili. Questa è stata una scelta fatta per tutelare la sua salute e per sentirsi bene con sé stessa a 47 anni. “L’ho fatto innanzitutto per la salute” – ha detto – “Quando ho cominciato a sentire un po’ più fatica, meno energia, ho detto che era il momento di iniziare a pensare realmente a me. Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera“. Alena ha infatti parlato di quanto sia importante essere sani: “Vedo intorno a me troppe cose che non vanno bene“.