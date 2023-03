Oggi è il giorno di un grande (e meritato) ritorno nel mondo delle telecronache delle partite di calcio. Oggi, alle ore 21.00, infatti, torna Aldo Serena. L’ex calciatore di Juventus, Inter e Milan (ha vinto lo scudetto con tutti e tre i club) questa sera sarà la seconda voce (accanto al decano Maurizio Compagnoni) per Sky di Juventus-Friburgo, la partita in scena a Torino e valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League (qui c’è il programma completo delle gare odierne, con programmazione tv dettagliata).

Per Aldo Serena, 63 anni a giugno prossimo, si tratta del debutto assoluto su Sky, dopo molti anni di collaborazione a Mediaset. Intervistato nel 2018 da TvBlog, Serena, che nei giorni scorsi ha preso confidenza con la pay tv partecipando come ospite ad alcune trasmissioni, raccontò di aver iniziato a lavorare con il Biscione nel 1994, soltanto un anno dopo la fine della sua carriera da calciatore.

Per oltre 20 anni, Aldo Serena ha fatto coppia in telecronaca con Sandro Piccinini, che da due stagioni, dopo un breve periodo di pausa, è passato a Prime Video di Amazon, dove si occupa delle telecronache di una partita di Champions League ogni mercoledì (affiancato da Massimo Ambrosini, tra i più apprezzati ‘nuovi’ commentatori). Serena spiegò:

Io sono cresciuto con Sandro. Ho smesso di giocare nel 1993; nel 1994 Ettore Rognoni, capo dello sport di Mediaset, mi chiamò per provare una collaborazione di questo tipo. Sulla mia strada ho trovato un professionista esemplare, una persona che cerca la sincronia e il legame con la seconda voce. Mai nelle intenzioni di Sandro c’è voler essere preponderante, ma cerca sempre di creare un prodotto perfetto per l’utente. Questo mi ha fatto crescere molto.

Come accennato in apertura, il ritorno alle telecronache di Aldo Serena è una buona notizia per tutti gli appassionati di calcio, essendo garanzia di racconto televisivo di qualità, grazie a oggettive capacità in termini di tempistiche di intervento, scelte lessicali, riconoscibilità, esperienza e competenza. Bentornato!