Aldo Cazzullo, Una Giornata Particolare: le anticipazioni e gli ospiti di stasera 22 aprile su La7

Le anticipazioni di Una Giornata Particolare su La7: Aldo Cazzullo racconta la liberazione di Roma e il D-Day. Ospiti Corrado Augias e gli storici Mondini e Osti Guerrazzi.

La programmazione di La7 prevede per mercoledì 22 aprile, alle ore 21:15, la messa in onda della puntata di Una Giornata Particolare dal titolo “Arrivano gli americani“.

Il programma condotto dal giornalista Aldo Cazzullo analizzerà le quarantotto ore che, tra il 4 e il 6 giugno 1944, segnarono il punto di svolta del secondo conflitto mondiale in Europa: l’ingresso delle truppe americane nella Capitale e il successivo sbarco sulle coste francesi.

Il focus della puntata si concentrerà sulla strategia militare coordinata dal generale Dwight Eisenhower, finalizzata all’abbattimento della “Fortezza Europa” nazista.

La narrazione si avvarrà dei contributi in studio del giornalista Corrado Augias e degli storici Marco Mondini e Amedeo Osti Guerrazzi, chiamati a contestualizzare le operazioni belliche all’interno della cornice geopolitica dell’epoca, tra il crollo del fascismo in Italia e la controffensiva alleata nel Nord Europa.

Il percorso della puntata: dai luoghi della Linea Gustav alle spiagge della Normandia

Il format si svilupperà attraverso le ricostruzioni degli inviati Claudia Benassi e Raffaele di Placido, che ripercorreranno i teatri degli scontri.

In territorio italiano, l’indagine storica toccherà lo sbarco in Sicilia, il bombardamento del quartiere San Lorenzo, la caduta del regime e la complessa risalita verso la Linea Gustav, culminata con la sfilata delle truppe americane a Roma il 4 giugno 1944.

Parallelamente, il documentario si sposterà in Francia per esaminare i dettagli logistici del 6 giugno (D-Day). Saranno mostrati i bunker di Merville e i siti strategici di Omaha Beach e Pointe du Hoc, analizzando cronologicamente le fasi della più grande operazione anfibia della storia.

Oltre alla messa in onda televisiva, la puntata sarà fruibile in streaming e on-demand sul portale la7.it e tramite l’applicazione ufficiale del network per dispositivi mobili e smart TV.