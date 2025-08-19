Alda D’Eusanio: età, la malattia e l’incidente, la morte del marito, la laurea, dove vive, profilo Instagram

Dalla carriera televisiva agli eventi personali che hanno segnato la vita della conduttrice: chi è davvero Alda D’Eusanio.

Per chi ama la televisione, Alda D’Eusanio non è un volto qualunque. I suoi capelli rossi e la sua voce decisa hanno accompagnato intere generazioni, tra notiziari, talk show e programmi che hanno segnato la storia del piccolo schermo.

Negli anni Ottanta e Novanta, quando la TV italiana stava cambiando pelle, lei era lì, al centro della scena. Giornalista, conduttrice e autrice, si è fatta conoscere per la capacità di coniugare serietà e spontaneità, diventando un volto familiare nelle case degli italiani. E con la sua personalità diretta, non sempre accomodante, ha diviso l’opinione pubblica, ma senza mai passare inosservata.

La sua vita fuori dai riflettori, però, non è stata meno intensa. Da sempre molto riservata, ha saputo proteggere i suoi affetti e le sue fragilità. Eppure, alcune vicende hanno superato i confini della sfera privata, attirando l’attenzione dei media. Legami profondi, lutti dolorosi e un grave incidente hanno contribuito a costruire l’immagine di una donna forte, segnata ma mai spezzata.

Oggi, nonostante siano passati tanti anni dai suoi esordi, Alda continua a incuriosire e a far parlare di sé.

Una carriera ricca di passaggi indimenticabili

Il primo passo davanti alle telecamere risale agli anni Ottanta, con rubriche di attualità e programmi di approfondimento. Poco dopo è arrivata la grande occasione con il TG2, fino ad arrivare a Al posto tuo, che ha condotto per dieci anni diventando un punto di riferimento della Rai. Negli anni successivi ha continuato a sperimentare, tra quiz, talk show e ospitate nei programmi più seguiti.

Come ha raccontato Libero, il suo carattere diretto e senza filtri l’ha resa spesso protagonista di discussioni accese e, talvolta, di polemiche pubbliche. Ma è proprio quella franchezza ad averla resa autentica agli occhi del pubblico. Dagli studi Rai ai palcoscenici Mediaset, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip, Alda ha sempre saputo reinventarsi, rimanendo una presenza familiare e riconoscibile.

Le ferite e la forza nella vita privata

Al di là della carriera, la sua storia è stata segnata da momenti di grande intensità. L’amore per Gianni Statera, sposato nel 1983, è stato il fulcro della sua vita privata fino alla sua scomparsa nel 1999, un dolore che Alda non ha mai nascosto. E se la laurea in Sociologia e l’iscrizione all’albo dei giornalisti hanno dato solidità alla sua carriera, è stata la vita personale a metterne alla prova il coraggio.

Il momento più drammatico è arrivato nel 2012, quando venne travolta da una motocicletta mentre attraversava sulle strisce pedonali a Roma. Un incidente gravissimo, che la portò al coma per oltre un mese. Da quella esperienza è emersa con una forza ancora maggiore, diventando esempio di resilienza. Oggi vive a Roma e continua a raccontarsi attraverso i suoi canali social, in particolare Instagram, dove il contatto diretto con chi la segue è diventato parte del suo presente.